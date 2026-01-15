Lacalle (Tressis) no cree que haya una burbuja en torno a la IA: "Esa visión apocalíptica no tiene sentido"

Archivo - Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, y José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis. - TRESSIS - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, ha rechazado la idea de que se esté produciendo una burbuja en torno a la inteligencia artificial afirmando que "esa visión apocalíptica no tiene ningún sentido".

En la presentación de sus perspectivas para 2026 que este jueves ha celebrado, Lacalle ha defendido que el endeudamiento de las empresas dedicadas a la IA es "muy bajo" y que estas compañías no dependen de subir precios para recuperar sus inversiones, sino que invierten precisamente para abaratar y hacer más accesibles sus productos y servicios.

"Las empresas de inteligencia artificial invierten en IA para bajar el precio, para que Perplexity, en vez de costar 30 dólares al mes, cueste 15. No necesita subir a 55 dólares para repagar la deuda", ha trasladado.

Igualmente, ha criticado la comparación con la burbuja de las 'puntocom' que, de hecho, considera que "no existió". "Lo que hubo fue el fraude de Enron y de WorldCom", ha sostenido, antes de señalar que grandes tecnológicas como Microsoft siguen existiendo y son "muchísimo mayores" de lo que lo eran en los años 2000.

"¿Por qué se lanza al mercado el miedo a la burbuja de la inteligencia artificial? Esto ocurre, al igual que con otros casos, siempre que aparece la evidencia de la verdadera burbuja, que es la de deuda soberana", ha defendido el economista jefe de Tressis.

Por su parte, el consejero delegado de Tressis, José Miguel Maté, cree que la tecnología está siendo un factor "muy potente" de cambio de paradigma en las valoraciones de mercado y que está motivando unas expectativas exigentes para 2026.

En concreto, explica que las estimaciones de crecimiento de beneficio para Estados Unidos este año son de doble dígito alto, es decir, más del 16%, y que también para Europa se baraja un crecimiento de doble dígito.

"Esto es un factor de riesgo porque, si no se cumplen las expectativas, en cualquiera de los dos casos, puede ser una fuente de volatilidad y de frustración", ha indicado Maté, recomendando a los inversores que estén muy atentos a la evolución de los beneficios empresariales que, junto a la liquidez, ha sido el "claro motor" del buen comportamiento de los mercados en 2025.

Maté cree que podría haber "correcciones o momentos de volatilidad" entre las tecnológicas, pero sostiene que, en términos de inversión, investigación y desarrollo, generación de caja y de beneficios, el riesgo es "muy limitado" y no se ha mostrado preocupado por la evolución o la concentración que tienen las siete grandes tecnológicas, conocidas como 'Las 7 magníficas' (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla).

"Uno de los factores que consideramos para 2026 es si toda esta inversión masiva en inteligencia artificial tiene mayor amplitud y se va contagiando a otros sectores. Si todo el ecosistema relacionado con la IA, que no tiene solo que ver con la investigación y desarrollo de los semiconductores, sino con la mejora de la productividad para muchos sectores, empieza a dar resultados en términos de crecimiento de resultados empresariales. Parte de esas expectativas están recogidas en ese más del 16% para el S&P en el 2026. Y son exigentes", ha sostenido Maté.

RIESGO DE INFLACIÓN

Tressis cree que 2026 estará marcado por un crecimiento global "débil" sin recesión, pero condicionado por "elevados niveles de deuda, un entorno fiscal exigente y un escenario monetario que seguirá siendo acomodaticio".

"El mundo entra en una fase de crecimiento estructuralmente más pobre, en el que la abundancia de liquidez convive con una inflación que no termina de desaparecer y con niveles de deuda que limitan el margen de actuación de gobiernos y bancos centrales", considera Maté.

Desde el punto de vista macroeconómico, Tressis estima que Estados Unidos seguirá liderando el crecimiento entre las economías desarrolladas, apoyado en su dinamismo empresarial y su capacidad de generación de beneficios. Europa mantiene un escenario frágil, marcado por tensiones fiscales y políticas en algunos países clave, mientras que en mercados emergentes el dinamismo se concentra en Asia, con un enfoque más selectivo.

Uno de los conceptos centrales que maneja la firma para 2026 es el del "tsunami monetario", en donde se combinan "años de políticas expansivas, déficits elevados y balances públicos sobredimensionados". Para la firma, esta combinación prolonga un ciclo de liquidez abundante y tipos reales contenidos, pero "mantiene vivo el riesgo de inflación persistente", especialmente en el sector servicios.

"La inflación ha bajado, pero no ha desaparecido como riesgo", sostiene Lacalle, quien cree que el nivel de precios debería estar actualmente en el 0% o, incluso, negativa, para compensar la inflación acumulada en los últimos años, que ha cifrado en el 24%.

"Todos los gobiernos de la Unión Europea se han puesto la medalla de una reducción de la inflación que ha venido entera de la caída del petróleo y del gas", ha agregado.

En materia de política fiscal, Tressis no descarta que el Banco Central Europeo aplique una bajada de tipos en 2026, puesto que señala que el mercado de deuda ha absorbido todos los recortes que ha hecho en el actual ciclo a través de mayores rentabilidades exigidas. En el caso de EEUU, la previsión de la firma es que haya al menos tres bajadas este año, a medida que el IPC siga moderándose en el país.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN POR ACTIVOS

En este contexto, la entidad apuesta por una estrategia de "prudencia activa", basada en "la selección, la calidad y la flexibilidad" como ejes fundamentales de la inversión.

Por activos, Tressis indica que la renta fija ha vuelto a ocupar un papel "relevante" en las carteras, aunque afirma que la creciente preocupación por la sostenibilidad fiscal ha elevado la volatilidad de la deuda soberana y ha incrementado las rentabilidades exigidas en los tramos largos.

Por ello, la entidad prioriza duraciones medias, entre tres y cinco años, y tiene una "clara preferencia" por la alta calidad crediticia.

En deuda privada, explica que las perspectivas son "más favorables" gracias a la "solidez" de los balances empresariales y a unas rentabilidades a vencimiento que siguen siendo "atractivas", especialmente en Europa.

En renta variable, Tressis sigue sobreponderando la región norteamericana y Europa frente a los índices globales. La entidad es cauta con las valoraciones y apuesta por una mayor participación sectorial.

Entre las temáticas que destaca se encuentra salud, tras confirmar una mejora en los resultados; tecnología y comunicaciones con beneficios, haciendo mucho hincapié en compañías rentables; industriales, donde estima una recuperación de las manufacturas a nivel global; y muy selectivos en consumo, dadas las correcciones en algunos segmentos.

Tressis también favorece las economías desarrolladas frente emergentes, aunque la debilidad del dólar abre "oportunidades interesantes". Además, es cauta con la inversión en materiales y en bienes raíces, al menos hasta que se disipen los riesgos de inflación.

Por último, la entidad señala su prudencia con "algunos actores" relacionados con inteligencia artificial, "por el peligro del exceso de endeudamiento".