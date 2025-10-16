Lagarde (BCE) reitera que el nivel actual de tipos de interés es adecuado para enfrentar futuras crisis

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado este jueves que los tipos de interés se encuentran en niveles adecuados y dejan margen al instituto emisor para enfrentar posibles eventos disruptivos.

"Consideramos que, en la situación actual, nos encontramos en una buena posición y estamos bien preparados para afrontar las crisis futuras, que sin duda se producirán", ha indicado durante una mesa redonda celebrada durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pasado 11 de septiembre, el Consejo de Gobierno del BCE decidió mantener de nuevo el precio del dinero, de forma que la tasa de depósito (DFR) permaneció en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Asimismo, anticipó que la inflación cierre en el 2,1% en 2025, el 1,7% en 2026 y el 1,9% en 2027. Las estimaciones para este año y el siguiente se han revisado en una décima al alza frente a las de junio, mientras que la de 2027 se ha reducido en una décima.

De excluirse el impacto de la energía y los alimentos, la variable subyacente se quedará en el 2,4% en 2025, el 1,9% en 2026 y el 1,8% en 2027. Dichas cifras son iguales que en junio, menos para el 2027, que es de una décima menos.

En cambio, el crecimiento de la economía se situará en el 1,2% en 2025, tres décimas más que lo previsto en junio. La proyección para 2026 se bajó en una décima, hasta el 1%, al tiempo que la proyección para 2027 se mantuvo sin variación en el 1,3%.