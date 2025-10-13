Lloyds provisiona otros 922 millones de euros para hacer frente un escándalo financiero de venta de coches

Archivo - Foto de una sucursal de Lloyds. - Benedikt von Imhoff/dpa - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El banco británico Lloyds ha provisionado 800 millones de libras (921,9 millones de euros) adicionales para hacer frente a los posibles costos de compensación de un escándalo financiero relacionado con la venta de coches, lo que elevaría la partida destinada a tal fin hasta los 1.950 millones de libras (2.247 millones de euros).

Según ha informado este lunes mediante una nota de prensa, la cifra de 800 millones obedece a la "mayor probabilidad" de tener que responder a más casos de ciudadanos a los que se les repercutió sobrecostos por préstamos para la adquisición de coches entre abril de 2007 y noviembre de 2024.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido informó la semana pasada de que el programa de compensación podría alcanzar los 11.000 millones de libras (12.676 millones de euros) entre todas las entidades responsables, aunque, potencialmente, podría escalar hasta los 12.400 millones de libras (14.290 millones de euros).

Lloyds ha indicado que revisará los términos del plan de la FCA al entender que la medición realizada para cuantificar las compensaciones no refleja las "pérdidas reales" de los afectados.

"El grupo mantiene su compromiso de garantizar que los clientes reciban una compensación adecuada cuando hayan sufrido pérdidas. Sin embargo, el grupo no cree que la metodología de compensación propuesta en el documento de consulta refleje la pérdida real sufrida por el cliente", ha explicado Lloyds.

"Tampoco cumple el objetivo de garantizar que los consumidores sean compensados de manera proporcional y razonable cuando se haya demostrado el perjuicio", ha añadido.