Manuel Pizarro, nombrado presidente de Sanitas Seguros

El nuevo presidente no ejecutivo de Sanitas Seguros, Manuel Pizarro. - SANITAS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sanitas Seguros ha decidido nombrar a Manuel Pizarro como presidente no ejecutivo de su consejo de administración, en sustitución de Matías Rodríguez Inciarte, según ha informado este martes en un comunicado.

El anterior presidente de la firma llevaba cinco años en el cargo y era consejero externo desde 2009. Sanitas ha destacado que su mandato "se ha caracterizado por el crecimiento en primas y clientes asegurados, la digitalización y transformación de la compañía".

Pizarro es consejero independiente de Sanitas Seguros desde 2014. Es también presidente del comité de Riesgos. Con anterioridad, fue presidente de la Bolsa de Madrid y de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores, así como presidente de Ibercaja, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros. También fue presidente de Endesa.

Al consejo de Sanitas Seguros pertenecen también las consejeras externas Cristina de Parias, que preside la comisión de Auditoría, y Mónica Paramés. También forman parte la directora general de Finanzas de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Pilar Villaescusa; y el director general de Sanitas Seguros, Javier Ibáñez; además del consejero delegado, Carlos Jaureguizar.