Mapfre gana 924,3 millones hasta septiembre, un 11,5% más

Archivo - Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda, a 29 de enero de 2026, en Majadahonda, Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La aseguradora Mapfre obtuvo un beneficio neto de 924,3 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un alza del 11,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles al publicar sus cuentas trimestrales.

La empresa ha explicado que el evento más relevante para la empresa en el segmento de No Vida fue el terremoto de Colombia en agosto, que tuvo un coste estimado neto de impuestos de 83 millones de euros para el grupo, de los cuales 75 millones proceden del negocio de reaseguro. A esto se suman las tormentas de Portugal y España de febrero o el terremoto de Venezuela de junio.

Además, Vida ha aumentado su aportación por la contribución de Brasil y se ha registrado un alza en la aportación del resultado financiero por la "elevada rentabilidad de la carteras", según ha explicado Mapfre.

"Los resultados reflejan la fortaleza de Mapfre en la recta final de nuestro Plan Estratégico (...). Adicionalmente, la adquisición de Safety Insurance, que sigue según lo previsto, reforzará nuestra presencia en Estados Unidos y nuestras perspectivas de crecimiento", ha afirmado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

El total de ingresos de la empresa entre enero y septiembre fue de 27.239,7 millones de euros, por lo que se elevó un 3% en términos interanuales. No obstante, las primas emitidas y aceptadas alcanzaron los 22.826,7 millones de euros, un 2% más.

En lo que respecta a las primas, las del segmento de No Vida avanzaron un 1,1%, hasta los 17.493,3 millones, mientras que las de Vida se elevaron un 5%, hasta los 5.333,4 millones de euros.

En el segmento de No Vida, el ramo de Autos creció un 2,1%, hasta los 5.045,1 millones, mientras que Seguros Generales cayó un 1,7%, hasta 6.467,8 millones, y Salud y Accidentes alcanzó los 2.080,1 millones, un 9,8 más. El reaseguro en este segmento fue de 6.031,5 millones, un 0,4% menos.

En lo que respecta a Vida, el ramo de Riesgo avanzó un 6,6%, hasta los 2.167,8 millones, mientras que Ahorro creció un 3,7%, hasta los 2.716,5 millones. El reaseguro se situó en 449,1 millones, un 5,6% más.

A nivel de grupo, el ratio combinado en No Vida subió en 0,9 puntos porcentuales, hasta el 93,5%, debido tanto a la mayor siniestralidad como los mayores costes. El ratio combinado de Vida Riesgo subió en 2,8 puntos, hasta el 87,4%.

Respecto a la adquisición de Safety Insurance, Mapfre ha detallado que la operación avanza "conforme al calendario previsto". Tras completarse la revisión por parte de las autoridades de competencia, quedan pendientes la celebración de la junta extraordinaria de accionistas de Safety, prevista para el próximo 3 de noviembre, y la correspondiente autorización de las autoridades regulatorias de Massachusetts.

RESULTADOS POR REGIONES

Atendiendo a los diferentes segmentos geográficos en los que se divide el grupo, Iberia registró un alza del 0,9% en sus primas, hasta los 7.890,6 millones, mientras que su resultado neto creció un 19%, hasta los 413,2 millones de euros.

Mapfre ha destacado que, en Iberia, las primas de No Vida suben un 0 ,7% con buen comportamiento en Salud y Accidentes (+4,1%) y en Autos (+ 1,1%). Por su parte, Seguros Generales cae (-2,4%), afectado por la emisión no recurrente de Empresas en 2025.

El ratio combinado en el segmento de No Vida mejoró en 1,7 puntos, hasta el 94,2%. La empresa ha destacado el ratio combinado de Autos, que mejora en 2,5 puntos, hasta el 96%, como consecuencia de las medidas técnicas implantadas.

De su lado, Brasil ganó un 2%, hasta 203,2 millones, con un alza del 1,1% en sus primas, situándose en 3.349,5 millones de euros. El resultado neto del resto de Latinoamérica se contrajo un 28,8%, hasta los 100,2 millones de euros, aunque las primas avanzaron un 7,7%, hasta los 4.459,2 millones de euros.

En Norteamérica, el beneficio se elevó a 111,6 millones, un 12,4% menos, con un descenso del 4,3% en las primas, hasta 1.953,6 millones. El negocio de EMEA cerró el periodo con unas pérdidas de 2,4 millones, frente a las ganancias de 7,1 millones de euros de un año antes, mientras que las primas subieron un 8,1%, hasta los 1.335,2 millones.

El negocio de reaseguro de Mapfre contabilizó primas por valor de 5.004,2 millones de euros entre enero y septiembre, un 1% más, mientras que el resultado neto fue de 259,1 millones de euros, un 15,2% más. El área de Riesgos Globales ganó un 12,9% menos, hasta 27,1 millones, mientras que obtuvo un 5,3% menos de primas, hasta 1.337,9 millones.