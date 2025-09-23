Mapfre lanza un plan de pensiones que renta un 10,5% en cinco años

Archivo - Logo de Mapfre ante su sede - MAPFRE - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha lanzado un nuevo plan de pensiones que ofrece una rentabilidad acumulada del 10,5% durante un periodo de cinco años, según ha informado este martes en un comunicado.

La aseguradora ha indicado que esta rentabilidad garantiza tanto el capital invertido como ese interés extra, incluso aunque el mercado evolucione de manera negativa.

Este producto se podrá contratar hasta el día 6 de noviembre o hasta agotar el saldo disponible. Permite traspasar los derechos consolidados de los planes de pensiones provenientes de cualquier gestora, consolidando las posibles rentabilidades adquiridas.