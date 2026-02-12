Mapfre obtiene un beneficio récord de 1.079 millones de euros en 2025, un 19,6% más

Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda, a 29 de enero de 2026, en Majadahonda, Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Mapfre obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 19,6% con respecto a 2024, según ha comunicado este jueves la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La aseguradora explica que el resultado estuvo influido por varios factores: el aumento del 46,8% del resultado técnico de No Vida, como resultado de las medidas implementadas; el negocio de Vida, apoyado en Iberia y Brasil, que aportó casi 200 millones de euros; la aportación del resultado financiero; y menores ajustes por hiperinflación.

Por el lado negativo, Mapfre reconoce un impacto de 94 millones de euros por unas modificaciones legislativas que afectan al tratamiento del IVA en México, y una subida extraordinaria del salario mínimo en Colombia, que afecta al cálculo de las provisiones de renta vitalicias en cartera actualmente en 'run-off'; y un impacto extraordinario negativo de 79 millones, como consecuencia de la revisión en el tercer trimestre del fondo de comercio de México y la cancelación de activos por impuestos diferidos en Italia y Alemania.

Siguiendo con la cuenta de resultados, las primas crecieron un 3,6%, hasta los 29.144 millones de euros, impactadas por la depreciación de divisas, en particular, el real brasileño y otras monedas latinoamericanas, la lira turca y el dólar estadounidense. A tipos de cambio constantes, las primas se elevaron un 7,8%.

Las primas de No Vida aumentaron un 1,5% en euros -un 6,0% a tipos de cambio constantes- con una evolución positiva especialmente en Iberia. Seguros Generales registró un descenso del 1,7%, como consecuencia de la depreciación de divisas y la ralentización del negocio agrícola en Brasil, al tiempo que Salud y Accidentes creció un 4,5% con avances en todas las regiones. El ramo de Automóviles tuvo un incremento de las primas del 1,3%.

Las primas de Vida crecieron un 11,6% en euros -un 14,7% a tipos de cambio constantes-. Mapfre destaca el "excelente" desempeño de Vida Ahorro, especialmente en Iberia (+26,6%) y en Resto de Latinoamérica (+49,3%), donde destacó México (+108,6%).

El ratio combinado de No Vida mejoró 2,3 puntos porcentuales hasta el 92,2%. El ratio de siniestralidad bajó 2,5 puntos, hasta el 64,9%, apoyado en los ajustes de tarifas y otras medidas técnicas. Por su parte , el ratio de gastos se mantuvo estable, en el 27,3%.

En Automóviles, el ratio combinado se redujo 4,8 puntos porcentuales, hasta el 99,8%, con mejoras relevantes en la mayoría de los mercados, mientras que Seguros Generales se mantuvo prácticamente estable, con un ratio de 80,2% a cierre de 2025. El ratio de Salud y Accidentes se situó en el 98,3%, en línea con 2024.

Los fondos propios alcanzaron los 8.960 millones, un 5,3% más durante el año, gracias a la contribución del resultado. La mejora de las plusvalías no realizadas de las inversiones ha compensado la mayor parte de las diferencias negativas de conversión procedentes de la depreciación del dólar .

El presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, ha destacado los "resultados récord" que ha obtenido la compañía el pasado año, superando por primera vez los 1.000 millones de beneficio neto, así como el quinto aumento consecutivo, en los últimos tres años, de la remuneración al accionista.

"Nuestra diversificación de negocio nos permite afrontar 2026 con optimismo y con la confianza de seguir creando valor", ha agregado Huertas.

NEGOCIOS

En Iberia, las primas ascendieron a 10.022 millones de euros, un 10,2% más, a las cuales España contribuyó con 9.622 millones, lo que implica un aumento del 11,1%. En Portugal, las primas alcanzaron los 400 millones. El resultado neto de este negocio ascendió a 450 millones de euros, un 22,7% más que en 2024.

En Brasil , las primas se recortaron un 10,0%, hasta los 4.320 millones, impactadas por la depreciación del real brasileño (-6,7%). En moneda local, el volumen de negocio decrece un 3,5%. Los negocios de Agro y Vida Riesgo siguieron muy afectados por los elevados tipos de interés, que frenaron la contratación de seguros vinculados a créditos. Sin embargo, el resultado neto se situó en los 268 millones de euros, un 5,1% más.

En la unidad de Resto de Latinoamérica, las primas se elevaron un 5,3%, con un sólido crecimiento en los principales mercados de la región en un ejercicio muy afectado por los tipos de cambio. En cambio, el beneficio neto se redujo un 36,1%, hasta los 97 millones de euros.

Las primas del negocio de Norteamérica se recortaron un 4,6% en euros, hasta los 2.641 millones, afectadas por la depreciación del dólar (-4,5%). En moneda local, se mantienen prácticamente estables. El beneficio atribuido aumentó un 41,8%, alcanzando los 138,5 millones.

En la región de EMEA, las primas ascendieron a 1.625 millones, con aumento del 6,6%, con crecimientos en Alemania e Italia. El negocio de Turquía sigue afectado por la hiperinflación y la depreciación de la lira turca (-27,5%). Aun así, el beneficio fue de 16 millones de euros, frente a 30 millones de pérdidas en 2024, con aportaciones positivas de Turquía y Malta.

Las primas de Mapfre RE se mantuvieron prácticamente estables en 2025, hasta los 8.397 millones de euros, impactadas por la depreciación de las divisas, principalmente el dólar estadounidense. El negocio de reaseguro aporta 6.644 millones (+1,2%), y el de riesgos globales contribuyó con 1.753 millones ( -3,6%). En su caso, el beneficio neto fue de 381 millones, un 17,2% más.

Por último, los ingresos operativos de Mawdy, que incluyen las primas y los ingresos por servicios, fueron de 474 millones, mientras que el beneficio neto se incrementó un 21,8%, hasta los 5,8 millones de euros.

DIVIDENDOS

El consejo de administración de la aseguradora ha acordado proponer el reparto de un dividendo de 0,11 euros por acción, de manera que la retribución total con cargo a los resultados de 2025 se eleva a los 0,18 euros, con un 'pay-out' del 51,4%.

Además, también tiene intención de proponer a sus accionistas el reparto de un dividendo, también con cargo a las cuentas de 2025, de 0,0015 euros por participar en la junta, pagadero a todos los accionistas y condicionado a que el quórum de constitución de la Junta alcance al menos e l 85% del capital social. Es