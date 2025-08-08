El mercado cripto firma en julio su mejor mes desde noviembre, subiendo un 13,3%, según Binance

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mercado de criptodivisas, por su valor total de capitalización de mercado, cerró el mes de julio con una subida del 13,3%, lo que supone el mejor mes para este segmento desde noviembre de 2024, cuando el alza fue del 39,9%, según el informe mensual que elabora Binance Research.

El alza de este segmento se debe a los por nuevos máximos históricos de Bitcoin, una creciente demanda institucional de los principales activos digitales y un "entorno regulatorio favorable tras avances legislativos clave en Estados Unidos", según detalla la firma de análisis del 'exchange'.

"La combinación de claridad regulatoria, madurez tecnológica e impulso institucional está impulsando una nueva fase de crecimiento para el ecosistema cripto en su conjunto", ha apostillado el director de Binance España, Javier García de la Torre.

Ether fue la cripto que más se revalorizó en el mes de julio, subiendo un 51%, mientras que ripple avanzó un 41,1% y sui experimentó un alza del 34,6%, cerca del 33,8% de cardano.

Respecto a las dinámicas del mercado, las conocidas como criptodivisas alternativas, o 'altcoins', alcanzaron una cuota de mercado del 39,2%, mientras que la de bitcoin se situó en el 60,6%.

"Este giro refleja un apetito renovado por el riesgo por parte de los inversores, apoyada en una mejora de las condiciones macroeconómicas, un aumento en las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de EEUU y un claro repunte en la actividad institucional en futuros de 'altcoins' y estrategias de tesorería corporativa", han asegurado los expertos de Binance.

El informe apunta a que se registró un alza del 127% en las tenencias de ether por parte de empresas en el séptimo mes del año. Actualmente, más de 2,7 millones de ether están registrados en balances corporativos, tras la incorporación de 24 nuevas compañías que añadieron ether a sus tesorerías durante el mes.

Los volúmenes de transacción se mantuvieron cerca de máximos históricos, alcanzando aproximadamente los 2,1 billones de dólares (1,81 billones de euros) en julio. De esta forma, el mercado cripto sigue superando a los volúmenes globales de Visa desde finales de 2024.