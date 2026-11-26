Archivo - El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante la segunda jornada del curso de la APIE de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena, a 23 de junio de 2023, en Santander, Cantabria (Esp - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aterrizaje en febrero de 2027 del español Pablo Hernández de Cos en la Presidencia del Banco Central Europeo (BCE) como sucesor de la francesa Christine Lagarde tras el acuerdo alcanzado este jueves entre los líderes de europeos no supondrá un cambio drástico en la política monetaria de la institución, aunque los inversores anticipan un liderazgo más técnico, destacando el pragmatismo del economista español y su probada capacidad de conseguir consensos.

Hernández de Cos, que con 56 años que cumplirá en enero será el presidente más joven en la historia del BCE, cuenta con una dilatada trayectoria de más de tres décadas en banca central, tras incorporarse en 1997 al Banco de España, institución de la que llegó a ser gobernador entre 2018 y 2024, formando así también parte del Consejo de Gobierno del BCE.

De hecho, su paso por el Consejo de Gobierno del BCE fue destacado por la propia Christine Lagarde, quien afirmó públicamente tras su marcha que el español, al que llamaba "el Caballero", había sido un compañero de equipo excepcional y muy leal, además de un economista y gobernador muy riguroso.

En este sentido, Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad, destaca que el nombramiento del español como futuro presidente del BCE obedece "no solo a un currículum excepcional y un perfil técnico independiente y pragmático sino, especialmente, a su probada capacidad de conseguir consensos", de lo que dan fe el general aplauso de la mayoría de las fuerzas políticas cuando dejó el Banco de España y que su candidatura a 'Guardián del euro' haya tenido el apoyo explícito tanto del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

De su lado, Patrick Barbe, gestor senior de Neuberger, considera que la formación de Hernández de Cos como economista hace esperar "un liderazgo más técnico", que actúe como motor impulsor, al igual que hizo Mario Draghi durante su mandato, en lugar del planteamiento basado en el consenso de Christine Lagarde, lo que podría llevar a que la institución sea más rápida a la hora de endurecer la política monetaria si sube la inflación o de flexibilizarla si el crecimiento se debilita, así como también más prospectivo, actuando antes ante la inflación, y más preciso en su comunicación.

Entre las tareas que tendrá que abordar una vez asumida la Presidencia, los expertos coinciden en señalar la situación de la deuda francesa tras las elecciones previstas en el país galo para la próxima primavera. Alexis Bienvenu, gestor de fondos de La Financière de l'Échiquier (LFDE), advierte de que, en caso de tensiones fuertes en los tipos de interés podría hacer que el BCE considerase que amenazan la transmisión de la política monetaria y plantearse la activación del instrumento de protección de la transmisión (TPI), creado bajo la presidencia de Christine Lagarde.

A este respecto, Pedro del Pozo, apunta que Hernández de Cos es un candidato muy favorable para Francia, por su perfil moderado, en un momento en el que las cuentas públicas francesas dejan más que dudas en los mercados, mientras que resulta plenamente aceptable para Alemania, por su perfil técnico.

Sin embargo, para Fabio Balboni, estratega macroeconómico en Wellington Management, De Cos ha demostrado en el pasado ser un "halcón fiscal", por lo que no estará necesariamente dispuesto a intervenir en cualquier circunstancia para proteger contra una posible ampliación de los diferenciales, y se mostrará cauteloso ante las posibles implicaciones de riesgo moral.

NO ALTERARÁ LA SENDA DE TIPOS

En lo que coinciden todos los analistas consultados es en que el nombramiento del español como futuro presidente del BCE no alterará la senda de los tipos de interés a corto plazo, tal como señalan desde Ebury, que mantiene su escenario central de subida de tipos en diciembre, seguida de una pausa prolongada.

"Seguimos esperando que el BCE suba los tipos en diciembre, tal y como ya ha señalado, y no prevemos un cambio significativo en las perspectivas de política monetaria", corrobora Patrick Barbe, gestor senior de Neuberger, para quien la siguiente subida no se descuenta hasta abril, aunque advierte de que esa previsión es demasiado agresiva.

En una línea similar, Fabio Balboni considera que la remodelación de la cúpula del BCE pactada resulta "ligeramente más acomodaticia" y con un Consejo más sólido y equilibrado que el actual, bajo la fuerte influencia de la alemana Schnabel, por lo apunta que debería ser positivo para los mercados.

"Las implicaciones a corto plazo para los tipos de interés son limitadas, pero, dado que la revisión del marco acaba de comenzar y está prevista para mediados de 2027, el BCE podría volver a utilizar el balance como una herramienta de política monetaria más activa de lo que lo ha sido bajo la supervisión de Schnabel", añade.