El ministro de Hacienda, Arcadi España (d), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves, penúltimo día de campaña del 29N, otros cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno en periodo electoral, que incluyen la subida salarial de funcionarios, la exención fiscal del SMI, medidas de transparencia en las condiciones de trabajo, la adaptación del mercado de derechos de emisiones e incentivos fiscales a la I+D+i.

Los textos han salido adelante con el apoyo del bloque de partidos de izquierda que conforman PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos (que atesora el voto del Grupo Mixto), y con el voto a favor del PP, salvo en dos de ellos. En todo caso, el Gobierno de coalición tenía una mayoría holgada en la Diputación dada la ausencia de Vox, que ha tachado de "fraude electoralista" la votación de este jueves.

Estos decretos leyes, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalidan o se derogan.

Como la Cámara está disuelta por el adelanto de elecciones, la votación de los decretos se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno.

El órgano tiene 69 miembros, de los cuales 34 pertenecen al bloque de izquierdas conformado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos. Junts y el PNV tienen un representante, respectivamente, mientras que el PP tiene 27 diputados y Vox tiene seis.

Desde el anuncio del adelanto electoral el pasado 5 de octubre, la Diputación Permanente ya ha debatido catorce decretos leyes, de los cuales ha convalidado trece y sólo ha derogado uno, el impulsado por Sumar que buscaba establecer alquileres indefinidos y que el propietario indemnizara al inquilino en caso de que quisiera romper el contrato de alquiler.

Y todavía falta por debatir otros cuatro decretos leyes que el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, que son los relativos a la prórroga de las ayudas al transporte, el límite a los créditos de consumo, la prórroga del impuesto a la banca y la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar.