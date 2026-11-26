El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se convocan 14.373 plazas para procesos selectivos en la Administración General del Estado (AGE), de las que 1.679 se reservan para el cupo de personas con discapacidad y 12.694 corresponden al sistema general.

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado, mediante esta resolución se convocan diez procesos selectivos de los subgrupos A2, C1 y C2, tanto en su modalidad de turno libre (6.508 plazas) como de promoción interna (7.865).

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha puesto en valor esta oferta de empleo público en la Diputación Permanente del Congreso, donde ha acudido este jueves para defender el decreto ley que sube el sueldo de los empleados públicos un 4,5% para 2027.

"Precisamente hoy, y aunque no sea objeto de esta Diputación, se publica en el BOE una nueva oferta de empleo público que convoca más de 14.000 plazas para la Administración General del Estado en los subgrupos A2, C1 y C2", ha destacado.

En concreto, dentro del subgrupo C1 se convocan 2.300 plazas de ingreso libre y 4.490 de promoción interna para el Cuerpo General Administrativo, así como 1.103 de ingreso libre y 310 de promoción interna para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática.

Para el subgrupo A2 se ofertan 1.255 plazas de acceso libre y 2.200 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado, junto con 400 de ingreso libre y 390 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática.

Por su parte, en el subgrupo C2 se convocan 1.450 plazas de turno libre y 475 de promoción interna para el Cuerpo General Auxiliar.

Los procesos selectivos se desarrollarán mediante el sistema de oposición para los aspirantes de ingreso libre y mediante concurso-oposición para quienes concurran por promoción interna.

PLAZOS, REQUISITOS Y TEMARIOS ACTUALIZADOS

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de mañana viernes para presentar sus solicitudes.

Para participar en las pruebas deberá cumplimentarse y presentarse electrónicamente el modelo oficial 790 a través del Punto de Acceso General.

En caso de tener que subsanar la presentación electrónica, se considerará como fecha de registro aquella en la que se haya realizado dicha subsanación.

En cuanto a la titulación exigida, para el subgrupo C2 se requerirá el título de Graduado en Educación Secundaria; para el C1, el de Bachiller o Técnico; y para el A2, el de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

El Ministerio ha destacado que se han adoptado medidas para continuar con la descentralización de las pruebas con el fin de acercarlas a los aspirantes y se han actualizado los temarios para incluir, en todos los casos, materias relativas a la igualdad, la transparencia, la protección de datos o el uso y riesgos de la inteligencia artificial.