Mirenchu del Valle (Unespa), nueva presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros

Archivo - La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Ordinaria de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides) ha elegido a la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, como nueva presidenta de la organización para el periodo 2027-2029, ha informado Unespa en un comunicado.

El nombramiento, aprobado durante la asamblea anual celebrada en San Pedro Sula (Honduras) en el marco del XXX Congreso de Aseguradores de Centroamérica, Panamá y el Caribe, surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

Del Valle relevará en el cargo al chileno Jorge Claude, exvicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), quien permanecerá en el Consejo de Presidencia de la federación en calidad de 'past president'.

Asimismo, la Asamblea General aprobó el nombramiento del resto de los integrantes del órgano de gobierno de Fides para la nueva etapa.

En concreto, Guillermo López ha sido designado presidente de la Comisión Regional de Centroamérica y el Caribe; Justino Avendaño asumirá la Presidencia de la Comisión Regional Andina; Alejandro Alzérreca presidirá la Comisión Regional Sur; y Norma Alicia Rosas estará al frente de la Comisión Regional Norte.

Por su parte, Claudia Vélez continuará desempeñando las funciones de secretaria general.

RETOS Y MANDATO

El mandato del nuevo Consejo de Presidencia arrancará en un escenario en el que las sociedades iberoamericanas afrontan riesgos crecientes y complejos, como la longevidad, la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, los ciberriesgos y la frecuencia de eventos climáticos extremos.

Ante este contexto, la federación busca consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos y experiencias entre mercados, impulsar la innovación y la protección aseguradora, reforzar las alianzas público-privadas y dotar al sector de una voz influyente en los debates económicos y sociales.

Coincidiendo con el periodo de presidencia de Del Valle, Madrid albergará la Conferencia Hemisférica de Seguros entre el 5 y el 7 de septiembre de 2027.

La presidenta de Unespa es licenciada en Derecho, vicepresidenta de la CEOE, miembro del Comité Ejecutivo de Insurance Europe y participa en diversos órganos consultivos vinculados al sector asegurador y las finanzas sostenibles.