Rusia sube impuestos tras las elecciones parlamentarias con el foco puesto en el esfuerzo bélico en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Vyacheslav Prokofyev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Finanzas de Rusia ha desvelado su nuevo paquete presupuestario que contempla la introducción de nuevos impuestos y el aumento de ciertos tributos apenas cinco días después de las elecciones parlamentarias, finalizadas con clara victoria oficialista, y bajo el argumento de mantener las capacidades defensivas del Kremlin a pleno rendimiento, así como asistir a los militares y veteranos de la guerra de Ucrania.

"La política presupuestaria para los próximos tres años tiene como objetivo cumplir con todas las obligaciones sociales del Estado, satisfacer las necesidades de defensa y seguridad del país, brindar apoyo social a los participantes en la 'operación militar especial' --nombre con el que el Kremlin designa a la guerra en Ucrania-- y sus familias, y garantizar el liderazgo tecnológico", reza un comunicado del Ministerio ruso.

De esta manera, el Gobierno ruso incrementará el rango al que tributaban las rentas pasivas --dividendos, intereses de depósitos, operaciones con valores y activos digitales, venta de inmuebles, etc-- hasta el 13% y el 22%, equiparándose así a la tasa impositiva del impuesto sobre la renta.

No obstante, quedan exentos de esta medida aquellos depósitos que no superen el umbral del millón de rublos (10.400 euros) y para todos los que hayan participado en la guerra de Ucrania. La decisión afectará, según cálculos del Kremlin, a unos seis millones de ciudadanos rusos, alrededor del 6% de la población.

Igualmente, se establecerá un impuesto del 15% para los fondos mutuos --fondos de inversión colectiva-- sobre la renta por sus ingresos pasivos y se elevará al 35% el tipo impositivo a los dividendos pagados a no residentes en cuentas de tipo C --cuentas bloqueadas en Rusia donde se guarda el dinero que le corresponde a inversores de países 'no amistosos'--.

El Kremlin también impondrá un tipo impositivo estándar del 22% sobre la compra de bienes a través del comercio electrónico transfronterizo y un arancel de 100 rublos (poco más de un euro) para mercancías de consumo personal con un valor de hasta 200 euros enviadas desde el extranjero por correo.

El sector minero también se verá afectado por este decreto con una tasa al 30% sobre ingresos adicionales de ciertas empresas mineras y metalúrgicas y otro del 20% específicamente para el oro, argumentando que los precios de los metales escalaron en gran medida durante este año.

"El proyecto de presupuesto está equilibrado. Permitirá al Estado cumplir con todas sus obligaciones y mantener la estabilidad macroeconómica a pesar de cualquier posible cambio. La sostenibilidad presupuestaria no solo depende de la suficiencia de recursos, sino también de la calidad de su gestión. Por lo tanto, el paquete presupuestario incluye una serie de medidas para priorizar los gastos, y los recursos se concentran en las áreas más importantes para el Estado y sus ciudadanos", ha señalado el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov.