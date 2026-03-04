Los Montes de Piedad superaron las 114.000 operaciones en 2025, un 8% más

Logo de Presea. - PRESEA

Los Montes de Piedad asociados a Presea superaron las 114.000 operaciones concedidas y renovadas en 2025, un 8% más, por un montante global superior a 177 millones de euros, según los datos del Informe Anual presentados por la organización.

En cuanto al importe medio por préstamo, la asociación --integrada por Fundación Bancaja, Fundación Ibercaja, Fundación La Caja de Canarias, Fundación Montemadrid, Fundación Unicaja, FUNDOS (Fundación Obra Social de Castilla y León) y Unicaja Banco-- señala que la cuantía ascendió hasta los 827 euros, lo que supone un alza próxima al 10% en comparación con los 752 euros registrados en 2024.

Por otro lado, el informe, compartido durante la Asamblea General de Presea celebrada en La Casa Encendida, destaca que a lo largo del pasado ejercicio más de 88.000 consumidores confiaron en el empeño de joyas --principal actividad de la corporación-- para obtener liquidez.

En particular, las mujeres constituyeron un 67% de la cartera de clientes de estas entidades durante 2025, con especial protagonismo en el tramo de edad entre los 36 y los 65 años. Al mismo tiempo, los usuarios recuperaron el 97% de las garantías aportadas.

En este contexto, la agrupación, que cuenta con una red de 23 oficinas a lo largo de la geografía española, ha resaltado "su férreo compromiso con la sociedad española, promoviendo la inclusión financiera a través del crédito social".

Todo ello, reconocen, "en un momento en que el oro está de moda", y añaden: "Este activo se convierte en una solución crediticia al alcance de cualquier consumidor, que puede aportarlo como garantía para obtener un préstamo inmediato de forma sencilla y ágil".

Durante el encuentro, los Montes de Piedad también analizaron el presente y futuro de las entidades con el objetivo de que "su propuesta de valor se mantenga vigente", indican en un comunicado. Asimismo, en la reunión se han abordado otras cuestiones como asuntos de naturaleza legal o la planificación de la edición del Premio Presea correspondiente a este año.