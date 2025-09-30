Moody's mejora el rating de Grupo Catalana Occidente a 'A3' con perspectiva estable

Archivo - Sede de la compañía Occident. - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha mejorado el rating emisor de Grupo Catalana Occidente (GCO) a 'A3' ('investment grade') con perspectiva estable desde Baa1, informa la aseguradora en un comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado, Moody's ha explicado que esta mejora es reflejo del aumento del rating que la agencia anunció la semana pasada para la deuda soberana española, que también ascendió a 'A3' con perspectiva estable.

Ha añadido que el rating de GCO "refleja la fortaleza financiera y los beneficios de la diversificación de los dos principales negocios de la empresa matriz": Atradius y Occident.

La agencia de calificación ha explicado que el perfil de crédito está "parcialmente restringido" por el rating de la deuda soberana española por la concentración del negocio y los activos de GCO en España.

"Sin embargo, consideramos que el perfil crediticio de Occident es más fuerte que el de la deuda soberana española gracias a la fuerte capitalización y la resiliencia para superar posibles tensiones de la deuda", ha informado.