Mutua compra Reynasa para mejorar la eficiencia de sus negocios de movilidad

Archivo - Imagen de recurso de la fachada de la sede de Mutua Madrileña. - MUTUA MADRILEÑA - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Mutua Madrileña ha llegado a un acuerdo para hacerse con el 100% de Reynasa, empresa especializada en la distribución de piezas, recambios y neumáticos para la industria auxiliar del automóvil, según ha informado en un comunicado, en el que no ha desglosado el precio de la operación.

Mutua espera con esta adquisición complementar los servicios en el sector de movilidad, donde encuadra la empresa de alquiler de vehículos Centauro, la de 'car sharing' Voltio y los talleres Aurgi y Motortown.

La integración dentro de Mutua permitirá mejorar su eficiencia logística, reducir plazos de entrega y facilitar a Mutua la disponibilidad de piezas para sus diferentes negocios de movilidad, según ha explicado el grupo asegurador.

"Con la compra de Reynasa, ampliamos nuestra presencia en el ecosistema de movilidad y, en concreto, en el del mantenimiento y distribución de recambios, en el que ya estábamos posicionados a través de Recomotor", ha afirmado el director general adjunto de Seguros y Nuevos Negocios de Mutua, Víctor Zambrana.

El director general de Reynasa, Antonio López, ha destacado que tras la operación se seguirán manteniendo la "identidad y valores". Asimismo, seguirá la continuación con el grupo Serca, del que Reynasa es distribuidor asociado. Este grupo está formado por empresas independientes distribuidoras de recambios de automoción y que prestan servicios en el mercado de posventa.