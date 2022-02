Mutuafondo Compromiso Solidario FI supera los 300.000 euros en donaciones a entidades sociales

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, ha donado ya, gracias a las aportaciones de sus clientes, más de 300.000 euros para diversas causas sociales a través de su fondo Mutuafondo Compromiso Solidario FI. En concreto, desde su puesta en marcha a finales de 2019, los clientes de Mutuactivos han realizado donaciones a través del fondo a proyectos de Cáritas, Unicef, Fundación Unoentrecienmil y Fundación Aladina.

Mutuafondo Compromiso Solidario FI es el primer y único fondo 100% solidario que existe en el mercado español. La gestora dona el 100% de las suscripciones del producto a entidades de carácter social previamente definidas. La Fundación Mutua Madrileña es la encargada de seleccionar los proyectos a los que se destinan dichas donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.

Mutuactivos lo gestiona de forma totalmente desinteresada, sin cobrar ningún tipo de comisión por su comercialización. Igualmente, ni la entidad depositaria ni los bancos en los que el fondo invierte su liquidez aplican gastos por su actividad, otro aspecto diferencial y único en el mercado de fondos español.

Mutuafondo Compromiso Solidario FI es un fondo abierto que cuenta con varias clases diferentes (B, C y D), a través de las que canaliza su apoyo a distintas ONG. Su folleto permite cerrar y reabrir clases con nuevas entidades sociales como beneficiarias de las donaciones de forma periódica.

La próxima entidad que reciba los fondos que logre captar Mutuafondo Compromiso Solidario FI será la Fundación Menudos Corazones, que ayuda a niños con cardiopatías congénitas y a sus familias. Cada día nacen 10 bebés en España con esta patología crónica. A partir de ahora, todas las aportaciones que reciba el fondo en su clase C irán dirigidas a financiar este proyecto.

Cuando se lanzó, en 2019, Mutuactivos abrió el fondo con dos clases activas: C y D, vinculadas a dos proyectos sociales concretos. La clase C, en particular, surgía para promover el proyecto solidario de apoyo a la investigación de la leucemia infantil impulsado por la Fundación Unoentrecienmil, mientras que la clase D se creaba vinculada al proyecto Escuelas para África-Guinea Bissau, de Unicef.

En abril de 2020, ante la emergencia sanitaria mundial derivada de la pandemia de coronavirus, Mutuactivos activó la clase B del fondo con el objetivo de orientar todas las suscripciones recibidas al proyecto de Cáritas 'Cada Gesto Cuenta', para acompañar y prestar apoyo a las más de 2.600 personas mayores que viven en las residencias que esta ONG tiene repartidas por toda España.

Posteriormente, en diciembre de 2020, Mutuactivos reabrió la clase C del fondo tras firmar un nuevo convenio de colaboración con Fundación Aladina para apoyar su proyecto 'Juntos desde Casa', de ayuda a niños y adolescentes con cáncer. El objetivo final de esta iniciativa es prestar apoyo psicológico, social y lúdico de forma virtual tanto a los niños como a sus familias.