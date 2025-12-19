Nitin Prabhu vende el 22% de las acciones de Santander que recibió como bonus de fichaje

Archivo - Nitin Prabhu, nuevo responsable global de Digital Consumer Bank de Banco Santander - BANCO SANTANDER - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El responsable global de Digital Consumer Bank (DCB) de Banco Santander, Nitin Prabhu, ha decidido vender un paquete de acciones equivalente al 22% de los títulos que habia recibido del banco como bonus por su fichaje, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El directivo había recibido hasta ahora 344.155 acciones, que al precio al que han cerrado este viernes los títulos de Banco Santander están valoradas en 3,43 millones de euros.

En una notificación remitida este viernes, el directivo ha informado de que en los últimos días ha vendido en diferentes mercados varios paquetes de acciones, totalizando 78.000 títulos del banco. El precio de venta ha sido de 9,95 euros en todos los casos, por lo que ha recibido 776.100 euros por la operación.

Esto implica que ha vendido el equivalente a algo más del 22% de las acciones recibidas como bonus de fichaje. En caso de que no tuviera más acciones del banco antes de su fichaje, su posición ahora asciende a 266.155 acciones.

DCB es uno de los cinco negocios globales de la entidad que incluye todo el negocio de financiación de automóviles y consumo, además de Openbank.

En lo que va de año, el valor de las acciones de Banco Santander se ha impulsado más de un 120%. No solo es uno de los valores del Ibex 35 que más han subido en este 2025 sino también el banco que más lo ha hecho. Por detrás se sitúa el 117% de Unicaja, el casi 110% de BBVA y el cerca de 100% de CaixaBank.