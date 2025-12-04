Nordea supera los 3.000 millones de euros en su gama sostenible de fondos cotizados

Archivo - 29 December 2023, Hesse, Frankfurt_Main: A stock exchange trader sits in front of the display board with the Dax curve in the trading hall of the Frankfurt Stock Exchange. - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nordea Asset Management (AM) ha comunicado este jueves que su gama de fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) sostenibles BetaPlus ha superado los 3.000 millones de euros en activos bajo gestión.

La firma ha detallado en una nota de prensa que el 'BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF' ha alcanzado los 1.900 millones en activos; el 'BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF' cuenta con 900 millones de euros y el 'BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF', lanzado hace dos meses, gestiona actualmente alrededor de 400 millones de euros.

De hecho, en relación al primer producto, la entidad ha reivindicado que es el "mayor ETF sostenible gestionado activamente de Europa".

Sobre los rasgos de la gama, la firma ha descrito que es una familia consolidada de estrategias activas optimizadas que lleva más de 15 años generando 'alfa' de forma constante con un riesgo controlado.

Asimismo, estos productos están formados de componentes tradicionales y sostenibles, con más de 25 estrategias ofrecidas a través de UCITS, fondos de inversión y mandatos, tanto en formato tradicional como sostenibles, en tanto que el lanzamiento de tres de estas estrategias en formato ETF lo han circunscrito a la demanda de clientes institucionales y discrecionales.