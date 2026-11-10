Un nuevo desplome superior al 6% en Bolsa de Nvidia hunde las acciones del gigante de los chips

Archivo - Sede de Nvidia - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de los títulos de Nvidia ha sufrido una nueva jornada de descensos en la Bolsa de Nueva York y registraba hasta un 6,25% de caída intradía, en medio de la polémica generada por la implicación de su consejero delegado, Jensen Huang, en una investigación tras mantener una relación extramatrimonial con una empresaria a su vez investigada por espiar presuntamente para China.

De esta manera, las acciones del gigante de los chips cotizaban alrededor de los 167 dólares, después de cerrar la anterior jornada en los 178,67 dólares, lo que supone perder en apenas un día alrededor de 280.000 millones de dólares (250.000 millones de euros) de capitalización bursátil.

El mal desempeño de este martes se suma al descalabro que también sufrió el lunes, cuando cerró la sesión con una pérdida del 4,27%, lo que equivale a un desplome acumulado de alrededor del 10,5% en solo dos jornadas bursátiles y una merma en su capitalización de casi 500.000 millones de dólares (448.000 millones de euros).

Precisamente, Nvidia está peleando por mantener el puesto de segunda mayor empresa por valor en Bolsa, después de que en las últimas semanas Apple ya adelantará a Nvidia y con Microsoft siguiendo a la compañía muy de cerca tras las recientes caídas. Incluso, Microsoft ha llegado a estar por momentos por encima de Nvidia.

Desde su máximo histórico alcanzado hace poco más de un mes, las acciones de la firma de chips han pasado desde los 243 dólares a los 167 marcados este martes, un hundimiento del 32% y unas pérdidas bursátiles de 1,8 billones de dólares (1,6 billones de euros).

El impacto que la trama sobre la relación extramatrimonial de Jensen Huang está teniendo sobre las acciones de la empresa ha afectado fuertemente al desempeño bursátil de Nvidia cuando queda una semana para que publique sus resultados del tercer trimestre.

Todo empieza por el vínculo mantenido por el CEO de Nivida con la empresaria Alice Huang, cuya empresa compraba chips avanzados a la empresa estadounidense, y que, según las informaciones de los diarios 'The New York Times' y 'Financial Times', la mujer ha estado bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses porque habría sido captada por China. El Gobierno chino, sin embargo, ha tachado este mismo lunes tales alegaciones de "pura invención y calumnia".

El consejo de administración de la compañía estadounidense anunció este domingo la apertura de una "investigación independiente" tras las publicaciones que relacionan a esta empresaria de nacionalidad china pero residente en Singapur con su consejero delegado, Jensen Huang. El hombre, que ha confirmado la relación extramatrimonial, habría sido "objetivo de una operación extranjera de inteligencia", señaló Ndivia en su comunicado.