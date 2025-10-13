El oro supera por primera vez los 4.100 dólares tan solo cinco después de batir máximos con los 4.000

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los futuros del oro, activo refugio por antonomasia, han superado este lunes por primera vez el umbral de los 4.100 dólares (3.542,61 euros) tan solo cinco días después de haber hecho lo propio con los 4.000 (3.456,20 euros) a cuenta de la renovación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El precio del oro ha llegado a escalar hasta un máximo intradía de 4.136,62 dólares (3.574,25 euros), lo que implica una revalorización del 3,4% respecto del cierre anterior, según los datos de mercado consultados por Europa Press. No obstante, sobre las 19.55 hora peninsular española, la cotización moderaba su alza al 3,04%.

El metal precioso se ha disparado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase el viernes con volver a reactivar con toda su crudeza la guerra comercial tras haber informado antes China de que reforzaría los controles de exportación de tierras raras.

Los movimientos en los parqués coinciden, además, con la firma este lunes de un acuerdo de paz en Oriente Medio que pondrá fin a la guerra en Gaza. De fondo, persisten las rivalidades geopolíticas y la incertidumbre relacionada con el cierre del Gobierno federal en EE.UU. y los efectos que dicha crisis pueda tener sobre los tipos de interés y el cuadro macro.