Payflow amplía una ronda con dos millones de euros para dar entrada a Wille Finance

La ronda previa cosechó el pasado mayo diez millones de euros

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Payflow, plataforma que permite a los empleados recibir su salario bajo demanda, ha ampliado este lunes una ronda, que cerró el pasado mayo, con otros dos millones de euros para dar entrada a Wille Finance.

La compañía ha explicado en un comunicado que el pasado mayo cerró una ronda de diez millones de euros, de los cuales siete millones correspondieron a inversiones primarias y tres millones a inversiones secundarias, en tanto que la operación fue liderada por Cusp Capital.

Con esta nueva ampliación, la compañía ha alcanzado los 26 millones de euros en capital levantado, cifra que incluye la inversión primaria ya desinvertida tras la venta de participaciones por parte de más de diez inversores en operaciones secundarias.

Además, Payflow cuenta con más de 30 millones de euros en financiación vía deuda, incluidos 20 millones provenientes de BBVA Spark.

Los fundadores han afirmado que el objetivo de esta ampliación es reforzar su presencia en España, Portugal, Colombia y Perú: "Wille Finance comparte nuestra visión, la de crecer rápido, pero también alcanzar la rentabilidad en 2026", ha enfatizado el cofundador de la entidad, Avinash Sukhwani.

"Casi todos los meses ya conseguimos tener ebitda positivo y Wille Finance está alineado en que el siguiente objetivo será tener siempre en positivo tanto el ebitda como el flujo de caja", ha apostillado para, a su vez, reivindicar que, en la en la ronda de Cusp Capital, recibieron ofertas que cuadriplicaban el capital que precisaban.

De su lado, el representante de Wille Finance ha indicado sobre su apuesta de inversión que les "impresionó" la visión y la capacidad de ejecución del equipo de Payflow: "Su crecimiento es muy sólido, pero lo que realmente la convierte en una oportunidad única es que lo están logrando de forma sostenible, con una adquisición de clientes muy eficiente: recuperando la inversión inicial en apenas cuatro meses", ha argumentado.

La plataforma colabora con más de 1.000 clientes, incluyendo marcas como Mango, Lidl, Decathlon o Five Guys, entre otras.

En términos geográficos, la compañía fundada en 2020 opera ya España, Portugal, Colombia y Perú, donde ha consolidado con fuerza su posición en soluciones de salario bajo demanda ('Earned Wage Access', en la jerga), un beneficio que permite a los empleados acceder al salario ya generado antes de fin de mes.