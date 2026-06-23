Pluxee España y CEOE refuerzan su alianza en el sector de beneficios para empleados

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi y el director general de Pluxee España, Gabriel Rotella. - PLUXEE

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el nuevo director general de Pluxee España, Gabriel Rotella, han mantenido un encuentro con el objetivo de reforzar la colaboración existente entre ambas partes y consolidar la posición de referencia de Pluxee en el segmento de los beneficios para empleados.

Durante la reunión, ambos dirigentes abordaron diversos asuntos socioeconómicos de interés común y repasaron la evolución del negocio de Pluxee en los últimos años, un periodo marcado por un crecimiento sostenido, la innovación constante y nuevas soluciones de beneficios para empleados.

Así, según han transmitido desde Pluxee, esta tendencia positiva se ha plasmado en un incremento del número de clientes y beneficiarios, la ampliación de la plantilla y el crecimiento de su red de comercios afiliados, con un alto impacto en sectores como la restauración y la hostelería, lo que contribuye a dinamizar el comercio y el empleo local.

En este sentido, la compañía mantiene una "clara apuesta" por la movilidad sostenible en las empresas, con soluciones que incentivan el uso del transporte público colectivo entre los empleados y la creación de sinergias empresariales en torno a la sostenibilidad.

Asimismo, se destacó la adquisición de la 'startup' tecnológica española Cobee en 2024, cuyo proceso de integración concluyó en 2025, y la creación y desarrollo en España de un 'hub' de IT y de Producto que da servicio al conjunto del grupo Pluxee a nivel internacional, evidenciando, tal como han indicado desde la entidad, "la confianza en el talento y el mercado laboral español".

"España es un mercado estratégico para el Grupo Pluxee. Nuestra inversión en innovación, en talento y en empleo, junto a iniciativas como la integración de Cobee o el desarrollo de nuestro 'hub' de IT y Producto, demuestran una apuesta por el mercado español", ha señalado Gabriel Rotella.

Además, el directivo ha añadido que colaborar con CEOE les permite "contribuir, desde nuestra experiencia, a poner en valor la relevancia de las estrategias de gestión de talento, en un entorno marcado por una alta competencia del mercado laboral y plantillas cada vez más diversas y multigeneracionales".

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dio la bienvenida a Rotella en su nueva responsabilidad deseándole "el mayor de los éxitos", destacando que los servicios de retribución flexible para os trabajadores juegan en la un papel "imprescindible" para una óptima gestión y retención del talento.

En este sentido, a través de su pertenencia a CEOE como miembro asociado, Pluxee España participa activamente en el debate y en los principales foros de diálogo empresarial del país, aportando la perspectiva de su sector como una "palanca estratégica" en el ámbito de los recursos humanos.