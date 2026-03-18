Powell (Fed) apunta que el conflicto de Irán afectará a la inflación, aunque de manera "incierta"

Archivo - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. - -/Federal Reserve/dpa - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha sostenido que la magnitud y la duración del conflicto en Irán serán los indicadores que reflejen las consecuencias que las fluctuaciones en los mercados energéticos pueden tener sobre la inflación general de la economía, aunque no se ha atrevido a anticipar cuáles pueden ser estos efectos.

"La cuestión es cuánto tiempo tardarán en tener un impacto total en la economía (las fluctuaciones del mercado energético). Y esto lleva tiempo", ha manifestado Powell en rueda de prensa tras el anuncio del instituto emisor de mantener intactos los tipos de interés.

De esta manera, el 'guardián del dinero' ha afirmado que la crisis del mercado del petróleo no ha afectado por el momento a la toma de decisiones de la Fed y que la revisión al alza de la inflación se debe al desempeño general de la economía estadounidense, marcada por el aumento de los precios de los bienes y los aranceles.

El presidente de la Fed no ha querido adelantar la manera en que podría afectar la ofensiva en Oriente Próximo, aunque ha augurado que un precio elevado y sostenido de la gasolina afectaría al consumo de los ciudadanos y no a sus ingresos.

"Somos conscientes de la situación, pero no queremos reaccionar de forma exagerada. Queremos tomar la mejor decisión posible basándonos en los hechos. No creo que vayamos a dejar que influya en nuestra toma de decisiones más de lo necesario", ha declarado Powell.

NO DEJARÁ SU CARGO HASTA LA ELECCIÓN DE UN SUSTITUTO

Al ser preguntado por el inminente final de su mandato este mes de mayo, el presidente de la Fed ha señalado que continuará en su cargo, aunque sea de manera interina, hasta que haya una confirmación sobre la persona que ocupará el puesto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó en enero para ello a Kevin Warsh, aunque aún no ha pasado el filtro del Senado.

Powell no tiene intención de dejar su puesto a pesar de la investigación abierta en su contra hasta el fin del mandato, una investigación que ha terminado de forma "transparente y definitiva".

Tampoco ha querido revelar su futuro dentro del organismo emisor una vez acabe el mandato. "Si continuaré ejerciendo como gobernador después de que termine mi mandato y una vez concluida la investigación, aún no he tomado esa decisión", ha aseverado.

Una decisión que tomará en base a "lo mejor para la institución y para las personas a las que servimos", unas palabras tras las que ha zanjado el tema de su relevo como presidente de la Fed, enmarcado de la complicada relación que ha tenido con Trump, que ha pedido su dimisión de manera recurrente por no reducir los tipos de interés.