El precio del crudo cae casi un 4% a la espera de que la OPEP concrete el recorte de la producción

MADRID, 6 Dic. (Reuters/Ep) -

El precio del barril de petróleo de calidad Brent seguía cotizando a la baja tras el cierre de las Bolsas europeas a la espera de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) concrete a cuánto ascenderá el recorte de la producción.

En concreto, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, que ha llegado a caer un 5% y tocar un mínimo intradía de 59,14 dólares, retrocedía un 3,9% a las 18.10 horas, y se situaba en un precio de 59,68 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 50,79 dólares.

La OPEP se enfrentaba este jueves, en su 175º reunión ordinaria, a la decisión de aprobar un nuevo recorte a la producción de petróleo con el objetivo de incrementar los precios, que han experimentado un descenso acumulado de cerca del 30% desde principios de octubre. Aunque han acordado reducir la producción, aún no ha cerrado la cantidad.

Según Reuters, la OPEP y sus aliados están trabajando para reducir la producción de petróleo en hasta 1,5 millones de barriles por día, pero en la jornada de hoy no han cuantificado el recorte al no haber logrado el compromiso de Rusia, que no pertenece al cártel, según ha explicado el jueves el ministro de energía saudí, Khalid al-Falih.

La OPEP espera apuntalar los precios del crudo, que han caído casi un tercio desde octubre, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha pedido que haga el petróleo más barato absteniéndose de los recortes de producción.

"Esperamos concluir algo al final del día de mañana (...) Tenemos que involucrar a los países que no pertenecen a la OPEP", dijo a la prensa el ministro saudí. "Si no todo el mundo está dispuesto a unirse y contribuir por igual, esperaremos hasta que lo estén", añadió.

Los posibles recortes de producción oscilaban entre 0,5 y 1,5 millones de barriles al día, si bien, según el el ministro de energía saudí, un millón de barriles al día sería aceptable.

Delegados de la OPEP han señalado que el bloque y sus aliados podrían disminuir su producción en un millón de barriles por día si Rusia participaba con 150.000 barriles al día en esa reducción. Si Moscú redujera su producción en 250.000 barriles al día, el recorte general podría superar los 1,3 millones de barriles al día.