PSN eleva un 45% su facturación en seguros de Vida, hasta los 173 millones, en el primer semestre

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) cerró el primer semestre de 2026 con una facturación cercana a los 173 millones de euros en seguros de Vida, lo que supone un incremento del 44,75% respecto al mismo periodo del año anterior, tal y como ha comunicado la firma este miércoles.

"Este comportamiento sitúa a la mutua entre las entidades con mejor evolución del mercado y refuerza su posicionamiento dentro del sector asegurador español", ha precisado la entidad. En concreto, desde PSN han adelantado que el aumento registrado multiplica por más de tres el crecimiento medio del sector en el ramo de Vida, que se situó en el 13,25%.

Asimismo, las provisiones matemáticas de Vida de PSN alcanzaron los 1.617,9 millones de euros al cierre de junio, un 5,48% más que en el mismo mes de 2025.

"Estos resultados evidencian la confianza que los mutualistas depositan en PSN, que continúa trabajando para mejorar las soluciones que pone al alcance de los profesionales sanitarios", ha concluido la firma.