Renta 4 gana 42,6 millones de euros en 2025, un 40% más

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renta 4 Banco obtuvo un beneficio neto atribuido al grupo en 2025 de 42,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 40,6% frente a 30,3 millones de euros registrados en 2024, según ha informado la entidad en un comunicado.

En el cuarto trimestre estanco, el beneficio neto se elevó a 12 millones de euros frente a 7,2 millones de euros en el mismo período de 2024, lo que supone un 67,7% más.

El ratio de capital CET1 se situó en torno al 16,1%, mientras que el retorno sobre capital (ROE) ascendió a cierre de diciembre al 26,93%.

El banco destaca que durante 2025 ha mantenido un "elevado nivel de actividad comercial" en todas las áreas, lo que se ha traducido en una "buena evolución" de los ingresos con incremento significativo de las comisiones netas e incremento de márgenes de actividad en todas las líneas de negocio.

En concreto, las comisiones brutas se incrementaron un 17,2% en 2025 respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 236,2 millones de euros.

Las comisiones brutas por intermediación subieron un 22,9%, hasta los 78,9 millones, mientras que las de gestión alcanzaron los 112,4 millones de euros, un 9,6% más en variación interanual. Por su parte, las comisiones del área de servicios corporativos se incrementaron respecto al año anterior un 29,9%, situándose en 31,8 millones de euros.

De esta forma, las comisiones netas más diferencias de cambio ascendieron un 19,6%, alcanzando la cifra de 136,4 millones de euros, en comparación con 114,0 millones de euros obtenidos durante 2024.

El margen de intereses cerró el año en los 27,0 millones de euros, frente a un margen de 23,9 millones de euros obtenido el mismo periodo del año anterior, mientras que el resultado de operaciones financieras fue de 14,6 millones de euros, frente a los 14,3 millones de euros alcanzados en 2024.

Por tanto, el margen bruto obtenido por Renta 4 en 2025 fue de 176,1 millones de euros, un 16,6% superior al obtenido el año anterior.

Por el lado de los costes, los gastos de explotación (que incluyen costes generales, de personal, amortizaciones y otros) aumentaron a 118 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7%. Los gastos de personal registraron un incremento del 8,4%, situándose en 70,6 millones de euros y del 7,9% en el caso de los gastos generales de administración, hasta los 32,8 millones de euros.

El resultado de la actividad de explotación alcanzó los 60,1 millones de euros, frente a 42,3 millones del año anterior, lo que comparativamente supone un aumento del 42,1%.

BALANCE Y ACTIVIDAD

Por otro lado, el volumen total de patrimonio de la red propia administrado y gestionado a 31 de diciembre de Renta 4 se situó en 25.923 millones de euros con un aumento en los últimos doce meses de 3.849 millones de euros, un 17,4%. Solo en el cuarto trimestre de 2025, el patrimonio de clientes de la red propia aumentó en 829 millones de euros.

El patrimonio de clientes en activos bajo gestión (fondos de inversión, FCRS, Sicavs, SCRS y fondos de pensiones) cerró en 17.505 millones de euros, mientras que el patrimonio gestionado en fondos de inversión y FCRs ascendía a 5.981 millones de euros, incrementándose en el año en 1.114 millones de euros. Por su parte, el patrimonio en Sicavs y SCRs alcanzó los 1.500 millones de euros, y en fondos de pensiones, los 4.935 millones de euros.

El volumen comercializado en fondos de otras gestoras (incluyendo FCRs y SCRs) terminó el año en los 17.057 millones de euros, un 23% más que en 2024.

El banco destaca que el número total de cuentas de la red propia se elevó hasta las 146.699, mientras que el volumen de captación neta de nuevo patrimonio de la red propio fue de 2.140 millones de euros para el conjunto de 2025.

Igualmente, resalta que los ingresos netos de la red propia suponían ya a cierre de año el 90% de los ingresos totales en el 2025, siendo los ingresos de la red de terceros el 10% del total.

Por último, explica que las filiales de Latinoamérica continuaron manteniendo una actividad comercial satisfactoria y su aportación conjunta al resultado consolidado fue del 9,6% en 2025.

PERSPECTIVAS PARA 2026

El presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, ha resaltado que 2025 ha sido un "buen año" tanto para la economía global como para los mercados financieros, incluido el español y a pesar de un inicio "complicado" como consecuencia de la guerra comercial y de las iniciativas de la Administración Trump.

Además, considera que el contexto de estos años está siendo de "profunda transformación" del contexto geopolítico y de las innovaciones tecnológicas, destacando la irrupción de la Inteligencia Artificial.

"Los mercados parecen apostar por una corrección ordenada de los desequilibrios generados por el anterior modelo de híper globalización y por una transición no traumática hacia un nuevo orden global que sustituya al anterior, resalta Ureta.

Para 2026, el presidente de Renta 4 cree que los mercados financieros van a seguir jugando un papel relevante en la configuración del futuro, ya sea en su función de "control y contrapeso" de los poderes públicos, ya sea en su función de canalizar y asignar financiación.

En este sentido, apunta a la ampliación del ecosistema de inversión y financiación para incluir nuevos tipos de activos, como los privados, no cotizados en mercados oficiales, o los activos digitales, especialmente las 'stablecoin' y el dinero privado digital. "Todo indica que la tokenización contribuirá a esa ampliación de los mercados y a su importancia creciente", considera el ejecutivo.

Defiende que, ante estos cambios, Renta 4 ya viene preparándose "desde hace muchos años" y, por tanto, se muestra optimista hacia el futuro y la evolución de su negocio.

"Mantenemos una proyección optimista de la evolución del negocio, con crecimientos sostenidos y diversificados de las diferentes líneas de negocio, lo que permitirá al banco continuar con una satisfactoria y creciente política de retribución del accionista y un elevado nivel de retorno sobre el capital (ROE), junto con elevadas ratios de solvencia y liquidez", concluye.