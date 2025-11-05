Renta 4 inicia la cobertura de Indexa Capital con un potencial de casi un 34%, hasta los 18,2 euros

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renta 4 ha iniciado este miércoles la cobertura de Indexa Capital con un precio objetivo de 18,2 euros por acción, lo que se traduce en un potencial alcista de un 33,8% en comparación con la cotización de cierre de ayer.

El informe de la firma ha reseñado que su visión favorable sobre el gestor automatizado se apoya en las positivas perspectivas de crecimiento del ahorro a largo plazo, su posicionamiento como líder del mercado con las comisiones más bajas y unas rentabilidades por encima del sector, la diversificación del producto y su exposición internacional en los mercados de Francia y Bélgica.

Bajo estas premisas, las estimaciones de Renta 4 para el periodo 2024-2027 han apuntado a un crecimiento de los ingresos del 40% y un alza del beneficio neto de un 105% por la previsión de un aumento de la base de clientes y del patrimonio gestionado.

De hecho, han cifrado que para 2027 los clientes se elevarían en un 37%, hasta los 224.000 usuarios, y que los activos bajo gestión se ampliarían un 41%, hasta los 8.500 millones de euros.

"Unas previsiones que, por otro lado, no incluyen potenciales adquisiciones que podrían impulsar los resultados, en una compañía generadora de caja", ha añadido el informe.

Entrando al detalle del perfil de la compañía, desde Renta 4 han valorado que Indexa Capital cuenta con un modelo de negocio diferencial basado en la gestión indexada y automatizada, dirigida a todo tipo de clientes, pero con especial enfoque al cliente particular, al que acercan la oportunidad de invertir en productos hasta la fecha más dirigidos a cliente institucional.

Así, a juicio de Renta 4, el modelo de gestión discrecional de carteras automatizada, con el uso de fondos indexados institucionales, bajas comisiones de gestión y acuerdos eficientes con los bancos custodios ha permitido obtener elevadas rentabilidades netas, de hasta un 7% anual en la cartera media.

Además, ha destacado que Indexa opera en un mercado en pleno desarrollo, en tanto que el mercado de ahorro a largo plazo mantiene una tendencia de crecimiento sostenida y con los fondos de inversión ganando terreno frente a los depósitos tradicionales.

"Con un volumen de activos bajo gestión en España de 860.400 millones de euros a cierre de 2024, según datos de Inverco, la gestión automatizada apenas representó un 1% del total", ha expuesto sobre ese potencial para apostillar que este tipo de gestión va ganando adeptos, con un mayor interés en una gestión pasiva.

Por todo ello, Renta 4 ha concluido que el crecimiento potencial de la gestión automatizada junto con el positivo 'track record' de Indexa, una amplia la gama de productos (seguros vidariesgo, planes de pensiones de empleo, cuentas remuneradas) que continúan desarrollando y la exposición internacional son las claves para que la compañía pueda mantener crecimientos de ingresos a doble dígito a futuro.