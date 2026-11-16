Revolut lanza una nueva funcionalidad para impulsar la inversión en pareja desde una cuenta compartida

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Revolut ha lanzado este lunes un nuevo plan de inversiones conjuntas en España. Se trata de una nueva funcionalidad diseñada para "ayudar a parejas y familias a dar el salto de la simple gestión de los gastos diarios a la construcción de su patrimonio a largo plazo", tal y como ha explicado el neobanco en un comunicado.

En concreto, la firma ha detallado que este programa permite a dos usuarios invertir de la mano para alcanzar "sus metas de vida en común", como la compra de una vivienda o una jubilación privada complementaria. De este modo, la herramienta ofrece a ambos titulares una plataforma "transparente y colaborativa" para hacer crecer el patrimonio en equipo.

En cuanto a la inversión, la fintech ha precisado que los clientes podrán invertir en miles de acciones y ETFs (fondos cotizados) desde una sola cuenta compartida, que se integra de forma natural con sus finanzas del día a día y se mantiene totalmente separada de la cartera personal de cada titular.

Al mismo tiempo, ambos titulares contarán con los mismos permisos para operar, por lo que cualquiera de los dos podrá analizar el mercado, comprar o vender activos. Además, ambos tendrán acceso al saldo total, la evolución de la cartera y un registro completo que detalla quién realizó cada operación y cuándo.

Asimismo, desde Revolut han adelantado que las Inversiones Conjuntas se integrarán directamente con las suscripciones de la entidad. Así, si uno de los titulares tiene un plan Premium, Metal o Ultra, podrá utilizar sus operaciones mensuales sin comisiones (5 en Premium; 10 en Metal y Ultra) en las compras o ventas que realice dentro de la cuenta compartida, aprovechando las ventajas de su plan.

"Una casa, un coche, la jubilación o la tranquilidad de la familia: los grandes proyectos en común requieren mucho más que ahorrar a corto plazo. Durante demasiado tiempo, las plataformas de inversión han tratado las finanzas como algo individual, obligando a las parejas y familias a organizarse con hojas de cálculo o cuentas separadas. Con las Inversiones Conjuntas, trasladamos la colaboración real a las finanzas del hogar", ha concluido el responsable de Patrimonio e Inversión para el Espacio Económico Europeo de Revolut, Rolandas Juteika.