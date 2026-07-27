Revolut ofrecerá a sus clientes acceder a fondos de mercados privados

Archivo - Nueva sede de Revolut en Londres. - REVOLUT - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El neobanco Revolut ha anunciado un acuerdo para permitir que sus clientes tengan acceso a fondos de inversión de mercados privados, aliándose con la gestoras Apollo, Ares, Hamilton Lane y Partners Group, según ha informado un comunicado.

Los clientes tendrán acceso así fondos enfocados en capital riesgo, deuda privada e infraestructuras. El acceso se estructurará mediante fondos adscritos a la normativa europea Eltif 2.0.

Este tipo de fondos tienen un formato 'evergreen', es decir, abiertos, por lo que no cuentan con una fecha cerrada de liquidación del fondo. Aunque estos vehículos incorporan ventanas de liquidez, Revolut ha avisado que "los reembolsos no están garantizados" en el momento que desee el inversor.

"Pueden estar sujetos a límites (gates) o suspensiones de acuerdo con las condiciones de cada fondo, y las inversiones subyacentes mantienen su naturaleza ilíquida. En consecuencia, estos fondos están diseñados específicamente para inversores con un horizonte temporal de varios años que no necesiten acceso inmediato a su capital", ha alertado Revolut.

"Estos fondos están diseñados expresamente para el 'capital paciente', algo que encaja con la verdadera naturaleza de los activos privados. Estamos convencidos de que esta iniciativa servirá para igualar, de una vez por todas, las condiciones entre los inversores particulares y las estrategias institucionales", ha apostillado el director de Inversiones y Trading para Europea de Revolut, Rolandas Juteika.