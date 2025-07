Sabadell aclara ciertos aspectos de la venta de TSB a petición de la CNMV

Sabadell especifica ciertas informaciones para "permitir a BBVA completar el folleto explicativo de la OPA"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha remitido este martes un comunicado donde aclara ciertos aspectos de las informaciones que ha remitido en las últimas semanas sobre la venta a Santander de su filial británica TSB a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, especifica que la CNMV ha solicitado "determinadas aclaraciones" en relación con algunos aspectos contemplados en la información que Sabadell ha puesto a disposición para las juntas de accionistas del 6 de agosto donde se votará la venta de TSB y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros como consecuencia de la operación.

Así, Sabadell ha confirmado que el precio definitivo por la venta de TSB se ajustará "al alza o a la baja" --sobre la base del precio inicial anunciado de 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros)-- en función de la evolución del valor neto contable tangible de la filial británica entre el 31 de marzo de 2025 y la fecha de cierre de la operación.

También especifica que no hay mecanismos de ajuste al precio de la compraventa distintos del incluido en el informe del consejo de administración y que las únicas condiciones suspensivas a las que se sujeta la consumación de la venta de TSB son obtener las autorizaciones de la junta de Sabadell, de la autoridad prudencial británica y de que Santander tenga las autorizaciones del supervisor de Competencia británico y del Banco Central Europeo (BCE), como ya comunicó el propio banco catalán a principios de julio cuando anunció el acuerdo de venta con Santander.

También ha informado de que no hay ningún aspecto del contrato de compraventa que pueda suponer la asunción de obligaciones por parte de BBVA en el supuesto de que la OPA que este último banco quiere lanzar sobre Sabadell tenga éxito y que tampoco hay aspectos que otorguen un tratamiento diferenciado en el caso de que la OPA tenga éxito respecto de que no lo tenga distintos de los ya descritos.

"El contrato no se ve de ningún otro modo afectado negativamente por un cambio de control sobrevenido de Banco Sabadell. Específicamente, el contrato estipula que Banco Sabadell podrá libremente entablar (o continuar) conversaciones o negociaciones con cualquier tercero en relación con un cambio de control y, además, según se indicó en el informe del consejo de administración, las restricciones de no competencia y no contratación de empleados no serán de aplicación a BBVA o entidades de su grupo en el caso de que la OPA de BBVA tuviera un resultado positivo", aclara Sabadell.

Sobre el reparto del dividendo extraordinario, la entidad vallesana explica que no necesita ninguna autorización, como la del BCE, a excepción de la aprobación de la junta de accionistas que se celebrará el 6 de agosto.

Por último, y teniendo en cuenta el contexto de la OPA de BBVA, la CNMV ha solicitado a Sabadell que desarrolle ciertos aspectos adicionales sobre la venta de TSB pero que no afectan a los elementos esenciales de la operación ya descritos a principios de julio. Por ejemplo, el banco ha incluido ahora los principales criterios contables que servirán para determinar el valor neto contable tangible de TSB al cierre de la venta.

Atendiendo a estas peticiones de la CNMV, Sabadell también explica que informa de estos detalles con un doble propósito: por un lado, permitir a BBVA completar el folleto explicativo de la OPA y adoptar, en relación con la oferta, las decisiones que en cada caso procedan; y por el otro, el mantener la simetría informativa con los accionistas y el mercado.