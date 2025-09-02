Sabadell coloca un bono sénior no preferente de 500 millones de euros a seis años

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Sabadell ha colocado este martes una emisión de deuda sénior no preferente de 500 millones de euros con un vencimiento a seis años y opción de amortización anticipada a los 5,5 años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
La emisión, que pagará un cupón del 3,375%, ha partido con un precio de 'midswap' más 130 puntos básicos. La sobredemanda recibida de hasta 2.200 millones de euros, en una jornada con un elevado volumen de actividad en el mercado primario y en diferentes divisas, ha permitido reducir el diferencial en 25 puntos básicos hasta los 105 puntos.
En total, han participado cerca de 110 inversores institucionales con 14 órdenes de importe superior o igual a 50 millones.
Los bancos encargados han sido el propio Sabadell, Bank of America, BNP Paribas, HSBC, ING y Santander.