Sabadell ejecuta el 12% de su programa de recompra de 435 millones en su primera semana

Banco Sabadell ha ejecutado el 12,09% de su programa de recompra de acciones de 435 millones de euros, iniciado este mismo mes de febrero, en la primera semana del mismo, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta la fecha, el banco se ha hecho con 16,2 millones de acciones a un precio medio de 3,253 euros. Por tanto, ha desembolsado para comprar dichos títulos un total de 52,6 millones de euros.

Con este programa, el banco reparte el exceso de capital generado por encima del 13%. El número máximo de acciones a adquirir dependerá del precio medio al que se realicen las compras, pero no excederá de 502.367.773 acciones o de aquel número inferior de títulos que, sumados al resto de acciones propias de Banco Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social.

Banco Sabadell no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

El programa de recompra finalizará como máximo el 31 de diciembre de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones que constituyen su objeto.

Las adquisiciones bajo este programa de recompra podrán efectuarse tanto en el mercado continuo como en CBOE DXE.