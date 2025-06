Sabadell, sobre la oferta actual de BBVA: "Estas no son probablemente las condiciones finales de la OPA"

Espera que el Consejo de Ministros traslade su decisión sobre la operación el próximo martes

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ve probable que la oferta que finalmente BBVA haga a los accionistas en la OPA por la entidad vallesana cambie, aunque ha recordado la negativa del presidente de BBVA a aplicar mejoras en el precio.

"Estas no son probablemente las condiciones finales de esta OPA, aunque el presidente [de BBVA, Carlos Torres] ha dicho que no va a cambiar nunca el valor de la misma. Cuando llegue la OPA ya entonces se verá", ha trasladado en un encuentro con accionistas de Sabadell donde se ha hecho un repaso a los últimos cuatro años de actividad del banco, a los hitos de la OPA que BBVA quiere lanzar sobre la entidad catalana y a las relaciones de "amor y desencuentros" entre ambas entidades.

"Si no hay un aumento de valor obviamente esta operación hoy está descarrilada. Podría volver al carril, pero hoy por hoy no está encarrilada, no está en el carril", ha comentado poco después.

Relacionada con esta cuestión está la decisión del Gobierno, que Sabadell espera para el Consejo de Ministros del próximo martes, 24 de junio, Día de San Juan y, por tanto, festivo en Cataluña.

Al respecto, Oliu ha explicado que el Ejecutivo no va a entrar a valorar cuestiones de solvencia o competencia, porque ya lo han hecho otros organismos anteriormente (BCE y CNMC), pero sí va a valorar consideraciones de interés general y "puede poner otras pegas u otras condiciones a esta operación y determinarán, por así decirlo, las condiciones económicas que se contemplen en el folleto" de la OPA.

En función de la decisión del Gobierno, BBVA podría tomar la decisión de mantener la oferta o de retirarla, y si la mantiene, mejorarla o no. Después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dé su autorización al folleto, comenzaría el plazo de aceptación para los accionistas que podría durar de 30 a 70 días.

Sabadell cree que este plazo de aceptación se iniciará en algún momento de julio y terminará en septiembre "porque en agosto no acaba esto. Nos vamos de vacaciones".

Además, ya ha asegurado que Sabadell examinará que el folleto de aceptación disponga de una información "clara" y que toque puntos como los impactos financieros en caso de fusión y no fusión y las sinergias esperadas, también en ambos escenarios. Analizará los costes de reestructuración que traslade BBVA y las pérdidas de negocio estimadas, especialmente en pymes, así como los impactos en capital por la posible ruptura de las alianzas que tiene Sabadell y por los ajustes de valoración.

RIESGOS DE AMBOS PROYECTOS

Por otro lado, Oliu ha pedido a los accionistas que valoren los riesgos que presentan ambos proyectos, teniendo en cuenta que Sabadell es un banco doméstico con un proyecto para crecer en el futuro sobre todo en España y de dar unos dividendos "importantes", frente a BBVA que es "fundamentalmente internacional".

Ha señalado que el 65% del beneficio de BBVA procede de economías emergentes como México, del que ha afirmado que "es un gran país" y que "tiene sus cosas, tiene sus riesgos". También proceden de Colombia, Venezuela, Perú, Argentina o Turquía.

"La decisión de ir o no ir a esta OPA es una decisión de vender acciones del Sabadell que es un proyecto determinado, doméstico, y comprar acciones de BBVA que es un proyecto fundamentalmente internacional donde hay unos riesgos muy diferentes de los riesgos que tiene un banco como Sabadell", ha trasladado Oliu.