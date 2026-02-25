Archivo - Samaipata incorpora a Vinay Rao (ex Anthropic y ex Google) como socio operativo - SAMAIPATA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Samaipata, fondo de 'venture capital', ha incorporado a Vinay Rao (ex Anthropic y ex Google) como socio operativo, reforzando su red de expertos en seguridad, gobernanza y despliegue responsable de sistemas de inteligencia artificial.

Rao es doctor en Ingeniería por la Universidad de Stanford e inició su carrera en la cuna del ecosistema tecnológico en Silicon Valley, participando en el desarrollo y lanzamiento de productos a gran escala en compañías como Google y Airbnb.

También ha liderado equipos en puestos de alta responsabilidad en Anthropic, Stripe y YouTube. Samaipata explica, en un comunicado, que como uno de los primeros empleados de Anthropic, desempeñó un papel clave ejerciendo como director de seguridad de IA y liderando iniciativas estratégicas para garantizar el despliegue seguro de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Actualmente, con sede en San Francisco, Rao es director tecnológico de Roost, una organización sin ánimo de lucro dedicada a desarrollar y publicar en código abierto infraestructuras de seguridad esenciales para la próxima generación de sistemas de IA.

Rao se suma al fondo para apoyar a los fundadores del portfolio en la toma de decisiones clave relacionadas con el diseño y la evolución de sistemas de inteligencia artificial.

Así, su contribución, según el fondo, se centrará en asesorar a la hora de integrar seguridad y gobernanza en sus productos como elementos diferenciales de cara a sus clientes.