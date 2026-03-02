Santander alcanza los 34.000 millones de euros en financiación 'verde' en 2025, un 29% más

Archivo - Logo de Banco Santander - BANCO SANTANDER - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander destinó en 2025 más de 34.000 millones de euros a la financiación 'verde', lo que supone un 29% más que el año anterior, según ha informado en un comunicado.

La entidad ha alcanzado así los 174.000 millones movilizados desde 2019 hasta 2025, un 79% de la meta fijada para 2030.

El banco resalta, además, que en 2025 fue el primer banco a nivel global en financiación de energías renovables en 2025, tanto por el número de operaciones como por el valor de estas, con 100 operaciones cerradas a lo largo del año (con un aumento del 22% respecto a 2024) y una cuota de mercado del 5,58%, según datos de Infralogic.

En este sentido, la entidad ayudó a financiar o asesorar proyectos 'greenfield' de energías renovables con una capacidad total instalada de 16,8 gigavatios (GW), lo que implica un aumento interanual del 65%.

Además, contribuyó a expandir, mejorar y mantener proyectos de energía renovable ya existentes ('brownfield') con una capacidad total instalada de 32,1 GW, lo que representa un aumento del 14%.

Los proyectos 'greenfield' de renovables donde Santander participó como financiador o asesor en 2025 tienen capacidad de abastecer de electricidad a 15,5 millones de hogares al año.