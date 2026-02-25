Santander defiende su decisión de realizar su junta solo de manera online: "El formato virtual funciona"

Archivo - La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en la junta de accionistas de 2025, que se celebró exclusivamente en formato online. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha defendido su decisión de celebrar su junta de accionistas exclusivamente de manera online, después de que el año pasado ya decidiera realizarla únicamente en este formato por primera vez.

"El formato virtual funciona", sentencia el banco en la convocatoria de la junta que ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Explica que la junta virtual de 2025 destacó por la "alta implicación de los accionistas" con el segundo quorum más alto de los últimos años, un apoyo medio del 98,7% a las propuestas sometidas a votación y un "elevado nivel de participación" durante la junta, en la que los accionistas pudieron ejercer sus derechos "en igualdad de condiciones desde cualquier lugar".

Al hilo de esto último, Santander resalta que el formato online favorece la participación y garantiza la igualdad de trato de todos los accionistas, teniendo en cuenta que estos están "muy diversificados geográficamente", pero que solo un número moderado de ellos ha podido asistir presencialmente cuando las juntas eran en formato presencial o híbrido.

"El formato virtual permite a todos los accionistas participar en las mismas condiciones, equiparando a los que pueden desplazarse y a los que no", insiste.

La entidad afirma también que su plataforma de juntas es "idónea" para celebrar este acto y que el formato virtual es "plenamente coherente" con la estrategia de digitalización y sostenibilidad de Santander.

Por último, asegura que esta decisión está alineada con la tendencia global hacia juntas completamente virtuales. Pone como ejemplo Estados Unidos, Alemania o Noruega, donde este formato se ha convertido en la "práctica mayoritaria" entre las grandes sociedades cotizadas. Además, afirma que las sociedades cotizadas españolas también se están incorporando "crecientemente" a esta tendencia.