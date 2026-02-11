Santander, líder mundial en financiación de exportaciones por cuarto año consecutivo, según Dealogic

Archivo - Logo de Banco Santander - BANCO SANTANDER - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha vuelto a ser líder mundial en financiación de exportaciones en 2025, un reconocimiento que ostenta por cuarto año consecutivo, según el ranking elaborado por Dealogic.

La entidad cerró 2025 con un volumen de operaciones financiadas relacionadas con exportaciones de 18.200 millones de dólares (alrededor de 15.400 millones de euros al tipo de cambio actual), y una cuota de mercado del 14,5%, según ha informado en un comunicado.

De esta forma, destaca que se mantiene como líder mundial en financiación de exportaciones por cuarto año consecutivo.

La entidad resalta su relación con las agencias de crédito a la exportación (ECAs, por sus siglas en inglés) a nivel global, junto con su conocimiento de los sectores y mercados en los que operan sus clientes, como motivos que le han llevado a consolidar su posición de liderazgo en el ranking publicado por Dealogic.

El grupo destaca que, además de su liderazgo global, también ha alcanzado la primera posición en Europa y Latinoamérica.