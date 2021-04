Santander nombra a António Simões CEO de España y releva a Nathan Bostock como CEO en Reino Unido

Simões tendrá dos 'hombres fuertes' en España: Ángel Rivera y Matías Sánchez

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Santander ha anunciado el nombramiento de António Simões como consejero delegado de España, en sustitución de Rami Aboukhair, y el relevo de Nathan Bostock como consejero delegado en Reino Unido, quien permanecerá en su cargo hasta que se designe a un sucesor.

Estos nombramientos están sujetos a las correspondientes aprobaciones regulatorias y forman parte de una serie de cambios en el equipo directivo de la región de Europa para seguir avanzando en el desarrollo de 'One Santander', según ha informado la entidad.

António Simões será consejero delegado de Santander España y continuará como responsable regional de Europa. Simões se incorporó a Santander en 2020 tras ocupar distintos puestos directivos en HSBC, donde fue consejero delegado en Reino Unido y Europa continental.

Con su nombramiento como consejero delegado de Santander España, la estructura de gestión de Europa se alinea a la de las regiones de Norteamérica y Sudamérica, donde los responsables regionales también son consejeros delegados de un país.

En un comunicado interno enviado a la plantilla al que ha tenido acceso Europa Press, el banco ha informado también de los nombramientos de Ángel Rivera como director de banca comercial en España y de Matías Sánchez como responsable de productos retail de Europa y de Santander España.

Ángel Rivera será responsable de los canales de distribución y la actividad comercial. "Ángel aporta una sólida experiencia y su papel será clave para impulsar una nueva fase de crecimiento del negocio en España", indica el comunicado interno.

Matías Sánchez, que hasta ahora estaba al frente de banca comercial en Chile, será responsable de productos retail de Europa y de Santander España.

Ambos serán los dos 'hombres fuertes' de António Simões en España y reportarán al consejero delegado del grupo, José Antonio Ávarez.

RAMI ABOUKHAIR LIDERARÁ EL NEGOCIO DE TARJETAS

Simões sustituye a Rami Aboukhair, quien ha sido nombrado 'global head of Cards and Digital Solutions' del grupo y reportará al consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez.

Se trata de un puesto de nueva creación para desarrollar el negocio de tarjetas en el contexto de la visión de 'One Santander'. El objetivo es construir una plataforma de tarjetas "única, moderna y flexible" aprovechando la tecnología de PagoNxt.

"Con 'One Santander', simplificaremos y mejoraremos nuestra atención al cliente aprovechando la fortaleza colectiva del grupo. Avanzamos a buen ritmo y con este cambio, que alinea el modelo de Europa al de las otras dos regiones, aceleraremos nuestra transformación. Me gustaría agradecer a Rami su éxito en la transformación de Santander España durante los últimos seis años y en la integración de Banco Popular. En sus nuevas funciones, seguirá teniendo un papel muy importante para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y para avanzar en la creación de One Santander", ha señalado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

RELEVO DEL CEO EN REINO UNIDO

Por otro lado, el actual consejero delegado de Santander UK, Nathan Bostock, pasará a ocupar una función global como 'head of Investment Platforms'.

Supervisará todas las plataformas de inversión propiedad de Santander o participadas por el banco que gestionan terceros, con foco en los negocios de alta rentabilidad que complementan a la banca tradicional y que se benefician de la escala y diversificación geográfica del grupo.

El plan de sucesión para el nombramiento del nuevo consejero delegado de Santander UK está en marcha y Nathan Bostock permanecerá en su cargo hasta que se designe a un sucesor.

"En los años en los que Nathan ha estado al frente de Santander UK, ha consolidado al banco como un jugador capaz de competir con las grandes entidades británicas y ha puesto las bases para crecer en el Reino Unido, un mercado que es clave para el grupo. Me gustaría agradecerle el trabajo realizado y estoy segura de que seguirá aportando mucho al grupo en su nueva función", ha subrayado Botín.