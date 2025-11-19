Ship2B Ventures lanza su segundo fondo con un tamaño de 80 millones y el apoyo del Sabadell, VidaCaixa e ICO

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de capital riesgo Ship2B Ventures, especializada en 'venture capital' de impacto social en España, ha anunciado el lanzamiento de su segundo fondo tras haber cosechado 65 millones de euros en un primer cierre.

A través de un comunicado, la entidad ha reseñado que el vehículo, el mayor de su tipología en España y denominado 'BSocial Impact Fund II', tiene un tamaño objetivo de 80 millones de euros.

Asimismo, con este último cierre, la gestora ha elevado el importe total de activos bajo gestión por encima de los 120 millones de euros.

El nuevo vehículo está destinado a invertir en 'startups' que mejoren la calidad de vida de colectivos vulnerables y de la tercera edad o contribuyan a la descarbonización de sectores industriales clave y a la regeneración de ecosistemas.

El primer cierre del nuevo vehículo ha contado de nuevo con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Axis (filial de capital riesgo del ICO) y Banco Sabadell, principal inversor privado en el primer vehículo de la casa, el 'BSIF I'.

Además, se han sumado nuevos inversores como VidaCaixa, Institut Català de Finances (ICF) y varios 'family offices' referentes en el mercado español, en tanto que próximamente se incorporará Cofides a través del Fondo de Impacto Social (FIS).

Esta nueva estrategia lleva incorporado un modelo de 'blended finance' que combina capital institucional con mecanismos de protección de la inversión, como la cobertura de primeras pérdidas, y una asistencia técnica para fortalecer las líneas estratégicas de las empresas participadas.

Esa asunción de unas hipotéticas primeras pérdidas y la asistencia técnica han sido proporcionadas por Cofides a través del FIS.