Signaturit Group lanza una nueva funcionalidad de análisis financiero automatizado que combate el fraude

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Signaturit Group, especializado en soluciones de confianza digital, ha lanzado una nueva solución de 'Open Banking' dentro de su plataforma, dirigida a bancos y entidades de servicios financieros, que acelera el análisis de solvencia mientras ataja el fraude, cada vez más sofisticado.

La solución se basa en datos bancarios fiables, en tiempo real y perfectamente conformes con la normativa europea (DSP2, RGPD).

A partir de ahora, Signaturit Group permite a las instituciones financieras acceder, con el consentimiento explícito del usuario, a los datos bancarios en tiempo real y extraer de ellos indicadores clave de solvencia: ingresos, gastos, comportamiento financiero, tasa de endeudamiento, entre otros.

En concreto, la solución recopila los datos financieros (agregación de cuentas), clasifica de forma inteligente las transacciones para comprender los hábitos de consumo y detectar comportamientos de riesgo, genera alertas y destaca los puntos que requieren vigilancia, y luego calcula automáticamente la tasa de endeudamiento.

El análisis automático de la puntuación financiera está integrado en la solución y proporciona así una ayuda instantánea para la toma de decisiones.

"Además de simplificar el análisis de solvencia, las ventajas en términos de rendimiento son múltiples: se limita el riesgo de fraude gracias a la integridad de los datos procedentes de fuentes bancarias, se acelera la validación de los expedientes (time-to-yes) y se mejora la previsibilidad del riesgo", indica la firma en un comunicado.

Con este nuevo componente, Signaturit Group se dirige a todas las entidades financieras, por ejemplo, en el marco de la apertura de una cuenta, la financiación de un automóvil o la suscripción de un crédito o una garantía de alquiler impagado.

Signaturit Group cuenta con el respaldo de Powens, reconocida por su solidez tecnológica en materia de conectividad bancaria.

"Esta innovación responde a nuestras dos prioridades: minimizar los riesgos sin comprometer la experiencia del cliente ni el rendimiento operativo y comercial de nuestros clientes", explica Michaël Lakhal, director de producto de Signaturit Group.

"Ofrecemos mucho más que un simple conector bancario. Se trata tanto de una verdadera palanca de decisión como de una garantía de conformidad, integrada en una infraestructura europea y soberana", agrega.

El 'Open Banking' completa la plataforma holística de Signaturit Group, que ya incluye la firma electrónica cualificada, la verificación de identidad, el control documental y el archivo con valor probatorio.