Sipay compra el 48% que aún no tenía de Sipos

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sipay ha cerrado la adquisición del 48% que aún no poseía de Sipos, por lo que ha alcanzado la totalidad de control de la firma, según ha informado en un comunicado.

Sipos era la antigua Pikotea, especializada en pagos digitales para el sector Horeca. Se renombró a Sipos tras entrar Sipay en la empresa. Ambas compañías han impulsado la integración entre el TPV y el sistema de pago, con el objetivo de reducir fricciones, simplificar procesos y ofrecer una solución integral.

"La hostelería necesita plataformas que funcionen como un único sistema operativo del negocio", ha afirmado el consejero delegado de Sipay, Luis Nevado.

El objetivo de la operación es acelerar la evolución de la plataforma, mejorar su escalabilidad y consolidar su posicionamiento en el mercado, con especial atención a las grandes cuentas y a la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento.