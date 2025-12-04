Six integrará sus cámaras de contrapartida central suiza y española en una única entidad con sede en Madrid

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo helvético Six, operador de las Bolsas suiza y española, ha anunciado su intención de integrar sus dos cámaras de contrapartida central (CCP, por sus siglas en inglés), Six x-clear y BME Clearing, en una única entidad denominada Six Clearing, con sede en Madrid y presencia en Zúrich y Oslo, según ha informado este jueves en un comunicado.

El proyecto, pendiente de las aprobaciones regulatorias pertinentes, busca crear una cámara multiactivos paneuropea y "plenamente interoperable", con el objetivo de reforzar la eficiencia, la resiliencia y la competitividad de los mercados financieros europeos.

Six, que opera actualmente dos cámaras de contrapartida central --Six x-clear en Suiza y BME Clearing en España--, mantiene estructuras jurídicas y sistemas independientes pese a la colaboración existente entre ambas.

Los enlaces y las funcionalidades de interoperabilidad de Six x-clear se transferirán a la cámara consolidada, convirtiendo a la nueva entidad en una CCP paneuropea multiactivos plenamente interoperable para valores de renta variable al contado.

Con todo, Six Clearing seguirá impulsando y promoviendo la adopción de modelos interoperables en Europa, con el fin de mejorar la eficiencia de los mercados financieros.

La licencia europea existente de BME Clearing otorgará a Six Clearing acceso a la liquidez en euros del Banco Central Europeo (BCE), así como a T2, T2S y a otros mercados regulados y MTF relevantes dentro de la Unión Europea (UE).

La nueva CCP combinará el modelo interoperable paneuropeo de renta variable al contado de Six x-clear con las capacidades multiactivos de BME Clearing, creando una alternativa escalable, abierta y competitiva para la compensación de múltiples clases de activos en Europa.

"Estamos muy contentos de anunciar este proyecto, que permitirá ofrecer un servicio de compensación más completo. Como cámara de contrapartida central consolidada, Six estará en posición de diversificarse hacia otras clases de activos y ampliar el alcance de nuestra propuesta de valor", ha celebrado el director de Servicios de Valores y miembro del Comité Ejecutivo de Six, Rafael Moral Santiago.

Además, ha indicado que, gracias a la licencia europea, el operador puede situarse como "el proveedor de referencia de soluciones de poscontratación integradas y digitales para el mercado europeo, compitiendo a escala internacional con una propuesta única".