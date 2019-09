Publicado 15/09/2019 12:11:51 CET

Collage de Rocio Eguiraun, directora de Bankia AM (a la izquierda) y Carmen Gimeno, presidenta no ejecutiva de Caixabank AM (a la derecha).

Collage de Rocio Eguiraun, directora de Bankia AM (a la izquierda) y Carmen Gimeno, presidenta no ejecutiva de Caixabank AM (a la derecha). EUROPA PRESS

Lideran Caixabank AM, Bankia AM y Amundi AM Iberia

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Solo tres mujeres están al frente de las 20 gestoras con más peso en España, que acumulan un 60% del patrimonio gestionado en fondos de inversión y fondos de pensiones, según los últimos datos de Inverco consultados por Europa Press.

Carmen Gimeno, presidenta no ejecutiva de Caixabank AM y directora general adjunta de VidaCaixa; Rocío Eguiraun, directora de Bankia AM; y Marta Marín, consejera delegada de la filial ibérica de Amundi AM, son las únicas tres mujeres en primera línea en las principales firmas por volumen en gestión de activos.

Las profesionales del sector de la gestión de activos no consideran que exista un 'techo de cristal', aunque según estos datos las mujeres solo tengan un 15% de representación en este nivel. "Se trata de algo coyuntural y que no se debe a la existencia de barreras o un 'techo de cristal' insalvable por el hecho de ser mujer", ha afirmado Eguiraun, en declaraciones a Europa Press.

"Aunque los números no son tan equitativos como nos gustaría, en la gestión de activos no estamos tan mal, se han hecho avances y, por supuesto, hay que seguir trabajando", ha valorado Gimeno, en una entrevista a Europa Press, en la que ha apostado por el fomento de la diversidad "más allá del género".

"Como reflejo de nuestra cultura, a las mujeres no se nos exige triunfar en el aspecto profesional, sino que compaginemos nuestro trabajo con el cuidado de la familia. Esto que ocurre en la sociedad, va escalando y se manifiesta en la presencia femenina en las compañías", ha criticado Gimeno.

En la gestora líder en patrimonio gestionado en fondos de inversión y pensiones Caixabank AM, el talento femenino se tiene "muy en cuenta": la mitad de los empleados son mujeres y además, el 40% del equipo de dirección es femenino y también el 40% del equipo de gestión de fondos. En su consejo de administración hay cinco hombres y dos mujeres.

En el caso de Bankia Fondos, tres de los cinco miembros del consejo de administración son mujeres. "Quiero creer que en estos momentos existe una gran sensibilización sobre la diversidad de género y las ventajas que estas políticas tienen para las empresas", ha valorado Eguiraun.

La plantilla de Bankia Fondos en los últimos años ha estado "al 50% entre hombre y mujeres, sin tener que aplicar un sistema de cuotas" y cuenta con "una amplia diversidad", tras la integración de varios colectivos en los sucesivos procesos de fusión vividos por la entidad.

En todas las áreas de las gestoras de fondos existen equipos diversos en género, si bien, en la gestión de renta fija han estado más representadas las mujeres, según Eguiraun. "En nuestro caso así ha sido, sin que haya existido ninguna directriz al respecto", ha añadido.

SIN CUOTAS DE GÉNERO.

"Las mujeres tienen que estar en el radar, no descartarlas sino promoverlas y dar un empuje, pero sin que sea un tema radical de forma que cualquier posición sea cubierta por una mujer, porque esto no es realista y no es bueno tampoco para las mujeres", ha señalado la directiva de CaixaBank AM.

En este sentido, Caixabank no cuenta con una política de cuotas, pero sí tienen un "objetivo estratégico" centrado en la diversidad, que se materializa en líneas de trabajo y en aumentar las posibilidades de desarrollo profesional de forma justa y equilibrando las oportunidades de todos.

Por su parte, el grupo Bankia, dentro de su plan estratégico 2018-2020, tiene establecido un 'Plan de Diversidad' que además de fomentar el talento, recoge actuaciones en el ámbito de la formación y, especialmente, en la sensibilización para evitar posibles prejuicios y sesgos inconscientes.

"Es muy importante que las organizaciones cuenten con programas de identificación de talento y planes de sucesión que tengan foco en la diversidad de género, de manera que tengamos asegurada una sucesión en los principales puestos directivos en las que entren en juego en igualdad de condiciones las mujeres", ha valorado la directiva de Bankia Fondos.

'MENTORING' FEMENINO.

"Lo importante es que promueva una igualdad de formación y que se concedan posibilidades, a la vez que se va creando un ecosistema favorable, de manera que en los procesos de selección se tenga en cuenta una entrada diversa y se desarrolle a las personas en el ambiente de meritocracia", ha explicado la directiva de la gestora de Caixabank.

Ente los proyectos que la gestora está desarrollando en esa dirección, Gimeno ha destacado el 'mentoring femenino'. Este consiste en poner en contacto a directivos y directivas con mujeres con potencial en la organización y se produce un acompañamiento que es "muy enriquecedor".

"Es una red de apoyo que ayuda a superar alguna barrera que se pueda poner y pone retos más ambiciosos. Yo he colaborado en varias ocasiones y lo recomiendo como experiencia en cualquier empresa", ha aconsejado la directiva de Caixabank AM.

MUJERES EMPRENDEDORAS EN LA GESTIÓN.

Entre las gestoras 'boutique' españolas, la primera línea directiva también está predominado por una dirección mayoritariamente masculina, salvo honrosas excepciones. Es el caso de Magallanes Value Investors, confundada Iván Martín, presidente; Blanca Hernández, consejera delegada; y Mónica Delclaux, directora financiera.

"No consideramos que exista un techo de cristal. Y si lo hubiera habido, está roto o rompiéndose", han aseverado Hernández y Delclaux, que ocupan puestos de máxima responsabilidad en la gestora. "Estos proyectos hay que hacerlos con muchas ganas y mucho sentido común, y a las mujeres nos sobran", han destacado las cofundadoras en declaraciones a Europa Press.

Las directivas de la 'boutique' de gestión española, donde el 60% de los empleados son mujeres, aseguran que su estrategia "siempre será impulsar el talento sin género". "El hecho de que seamos mujeres ayuda a no tener miedo ni prejuicios a la hora de contratar a mujeres", han apostillado. "Casualmente hemos encontrado más mujeres, quizás por ser nosotras mujeres y porque llevamos más de 20 años en la industria", han sostenido las directivas, que no han buscado mujeres "específicamente" para puestos concretos.