S&P Global eleva 'A+' el rating del ICO tras subir el de España

Archivo - Placa con el logo del ICO (Instituto del Crédito Oficial), en una de las puertas de acceso de la sede, en el Paseo del Prado de Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha decidido elevar el rating como emisor a largo plazo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como consecuencia de su decisión de elevar el rating soberano de España el pasado viernes.

En un informe, S&P le ha asignado al ICO un rating de 'A+', una nota un escalón por encima del 'A' que tenía hasta ahora. Es la misma subida que recibió el viernes España, al tiempo que le ha asignado al organismo una perspectiva 'estable'.

La calificadora ha indicado que rebajará el rating del ICO en caso de que rebaje el de España o si considera que su relación con el Gobierno se ha debilitado, poniendo en duda el apoyo del Ejecutivo en caso de ser necesario.

"El papel del ICO es crítico durante contracciones económicas y cuando el sistema financiero sufre 'shocks'", han explicado los analistas de S&P. También han destacado su papel manejando la liquidez hacia gobiernos regionales y locales y ejecutando los fondos europeos.