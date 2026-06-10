SpaceX sale a Bolsa: cómo comprar acciones desde España, fecha y precio de la OPV

(Foto De ARCHIVO) May 22, 2026, Merritt Island, Florida, USA: A New Version Of The Spacex Starship Rocket Launches From Starbase, Texas - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La salida a Bolsa de SpaceX tendrá lugar este viernes, 12 de junio, y se convertirá en la mayor oferta pública inicial (OPV) de la historia, con un precio de 135 dólares por acción para los más de 555 millones de títulos que ofrecerá para levantar unos 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros), con una valoración por el 100% de la empresa estimada de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).

La compañía ha reservado un máximo de 55,55 millones de acciones para inversores minoristas residentes en uno de estos siete países europeos: Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, España y Suecia.

¿POR QUÉ ESTA ES LA OPV MÁS GRANDE DE LA HISTORIA?

La compañía aspira a recaudar 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros), más del doble que el anterior récord, que ostenta la petrolera saudí Saudi Aramco con alrededor de 29.400 (26.500 millones de euros) en su debut de 2019.

Asimismo, la empresa de Elon Musk, creada en 2002, combina los lanzamientos espaciales, la red de internet satelital Starlink, los contratos con agencias gubernamentales como la NASA y el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial (IA).

La tecnológica ha confirmado su intención de cotizar en el Nasdaq de Nueva York y Texas, donde se negociará bajo el símbolo 'SPCX'. pero deberá esperar al menos doce meses para entrar en índices como el S&P 500.

¿ES POSIBLE COMPRAR ACCIONES ANTES DE LA OPV?

Los inversores minoristas pueden presentar órdenes de compra de títulos desde el 5 de junio --tras la publicación del folleto-- hasta el 11 de junio.

En el folleto aprobado por el supervisor bursátil alemán (Bafin) se especifica que Banco Santander será el coordinador minorista y los inversores podrán presentar sus órdenes a través de JP Morgan y Deutsche Bank, así como de los intermediarios financieros Interactive Brokers, flatexDegiro, Revolut y Trade Republic.

Otras compañías, como la plataforma de criptomonedas Kraken, han abierto el acceso al debut bursátil de SpaceX a inversores españoles. Así, sus clientes podrán negociar SPCXx, un token respaldado 1:1 que representa acciones de la firma durante las 24 horas de cualquier día de la semana, tanto en la plataforma de Kraken como en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

OCU inversiones advierte de que para el pequeño inversor entrar antes de la OPV "no será fácil ni necesariamente rentable". Asimismo, la organización invita a mirar esta salida a Bolsa con calma, explicando que aunque tiene una buena acogida inicial, eso no evitaría posibles correcciones posteriores, especialmente cuando el mercado empiece a exigir resultados.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS TÍTULOS DE SPACEX EN ESPAÑA?

En Europa, el precio máximo de la oferta se ha fijado en 162 dólares (141 euros al cambio actual) para los inversores europeos, por encima de los 135 dólares (118 euros) en Estados Unidos.

En cualquier caso, y pese a la disparidad inicial, el precio definitivo de la oferta pública por acción en la oferta minorista europea será igual al precio determinado en Estados Unidos. Es decir, si el precio previsto fijado en Estados Unidos se mantiene en los 135 dólares, la cifra sería igual para la oferta minorista europea.

Los títulos disponibles para Europa representan cerca del 10% del total de la oferta. Ante la elevada demanda, el propio folleto advierte de que las peticiones podrían superar el número de acciones disponibles, lo que dejaría parte de la demanda sin cubrir y podría presionar el precio al alza en el debut.

Los pequeños inversores que no consigan títulos antes de la salida a Bolsa podrán negociar las acciones en el mercado secundario una vez que SpaceX cotice. En cualquier caso, quienes adquieran los títulos en euros deben tener en cuenta el coste de conversión de divisa, que varía según el operador

ADVERTENCIAS PARA LOS PEQUEÑOS INVERSORES

En el folleto de la OPV de SpaceX, la empresa advierte de que puede existir volatilidad en el precio de negociación. En esta línea, un análisis de Jefferies apunta a que las OPVs similares han presentado gran volatilidad en el primer día de cotización y retornos negativos a los tres años del debut.

Asimismo, la compañía señala que no tiene previsto "declarar ni pagar dividendos en efectivo" a los titulares de sus acciones ordinarias "en un futuro próximo", ya que la previsión es retener todos los beneficios futuros, si los hubiera, para financiar el crecimiento del negocio.