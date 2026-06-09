Los minoristas españoles pueden acceder a la OPV de SpaceX a través de Santander, Renta 4 y GVC Gaesco

Archivo - El fundador de SpaceX, Elon Musk. - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los inversores minoristas españoles que deseen acceder a la salida a Bolsa de SpaceX, que tendrá lugar este viernes 12 de junio y se convertirá en la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia, podrán realizar sus órdenes a través de Banco Santander, GVC Gaesco, Renta 4 y distintos brókers.

En el folleto aprobado por el supervisor bursátil alemán (Bafin), la compañía aeroespacial especifica que Banco Santander será el coordinador minorista y los inversores podrán presentar sus órdenes a través de JP Morgan y Deutsche Bank, así como de los intermediarios financieros Interactive Brokers, flatexDegiro, Revolut y Trade Republic.

Otras compañías, como la plataforma de criptomonedas Kraken, han abierto el acceso al debut bursátil de SpaceX a inversores españoles. Así, sus clientes podrán negociar SPCXx, un token respaldado 1:1 que representa acciones de la firma durante las 24 horas de cualquier día de la semana, tanto en la plataforma de Kraken como en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

Según se desgrana en el folleto, la empresa ha destinado a los inversores minoristas europeos un paquete de 55,55 millones de títulos de la colocación, que representa el 10% de las acciones disponibles. La oferta de acciones en Europa está disponible para inversores de Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, España, Dinamarca y Noruega.

Además, el precio máximo de la oferta se ha fijado en 162 dólares (141 euros al cambio actual) para los inversores europeos, por encima de los 135 dólares (118 euros) en Estados Unidos.

El folleto especifica que aquellos inversores minoristas europeos que cumplan los requisitos y realicen pedidos por un importe inferior a los 135 dólares "no deben esperar recibir una asignación en la oferta minorista europea".

En cualquier caso, y pese a la disparidad inicial, el precio definitivo de la oferta pública por acción en la oferta minorista europea será igual al precio determinado en Estados Unidos. Es decir, si el precio previsto fijado en Estados Unidos se mantuviese en los 135 dólares, la cifra sería igual para la oferta minorista europea.

El plazo de presentación de órdenes de compra de las acciones minoristas europeas se inició el pasado 5 de junio tras la publicación del folleto y se extenderá hasta el jueves 11 de junio hasta las 12 horas.

Dentro del folleto, la compañía avanza que no tiene previsto "declarar ni pagar dividendos en efectivo" a los titulares de sus acciones ordinarias "en un futuro próximo", puesto que la previsión es retener todos los beneficios futuros, si los hubiera, para financiar el crecimiento del negocio.

SpaceX saldrá a Bolsa este viernes con un precio fijado en Estados Unidos de 135 dólares para los más de 555 millones de títulos que ofrecerá para levantar unos 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros), con una valoración estimada de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de dólares).

La empresa ha confirmado su intención de cotizar en el Nasdaq de Nueva York y Texas, donde se negociará bajo el símbolo 'SPCX', pero deberá esperar al menos doce meses para entrar en índices como el S&P 500.