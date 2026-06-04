SpaceX fija un precio de 135 dólares por acción para protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia

Archivo - FILED - 01 December 2020, Berlin: Elon Musk, head of the space company SpaceX and Tesla CEO, arrives at the Axel Springer Award ceremony. Photo: Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa - Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

SpaceX ha fijado un precio de 135 dólares para los más de 555 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su inminente salto al parqué para levantar unos 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros) en lo que será la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, otorgando a la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).

En una actualización del folleto de la operación registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una semana antes de la fecha que se anticipa para el debut de SpaceX, la compañía tecnológica ha confirmado su intención de cotizar en el Nasdaq de Nueva York y Texas, donde se negociará bajo el símbolo 'SPCX'.

En concreto, SpaceX ha precisado que tiene la intención de ofrecer 555,56 millones de acciones a un precio unitario de 135 dólares, lo que permitiría a la empresa levantar unos 75.000 millones de dólares, aunque las entidades que actuarán como garantes de la transacción podrán vender otros 83,3 millones de títulos, que elevarían el monto de la OPI a 86.250 millones de dólares (74.276 millones de euros).

De este modo, SpaceX se convertirá en la mayor salida a Bolsa de la historia, superando ampliamente el registro de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29.400 millones de dólares (25.320 millones de euros). Con una valoración de más de 1,77 billones de dólares, la compañía pasará instantáneamente a formar parte de las diez mayores cotizadas del mundo.

Asimismo, el salto al parqué del conglomerado que, además de los servicios de lanzamientos espaciales, agrupa también negocios como Starlink y modelos de IA como Grok, abrirá la puerta a los esperados debuts bursátiles de OpenAI y Anthropic, que se prevé también superaran el billón de dólares de valoración.

En la documentación registrada ante la SEC, SpaceX advierte de que tras la finalización de la oferta, Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que SpaceX anticipa que será considerada una "empresa controlada" según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

De este modo, la empresa no estará obligada a tener una mayoría de consejeros independientes en su consejo ni a establecer comités independientes de remuneración y nombramiento.

Además, adelanta que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias de la compañía "en un futuro próximo", sino que contempla retener las ganancias futuras, si las hubiere, para financiar el crecimiento del negocio, aunque señala que la futura política de dividendos queda a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones vigentes en el momento, incluyendo los resultados de operaciones.