Stutz (Allianz) defiende la solidez financiera, la tarificación y la agilidad como ventajas de la aseguradora

Archivo - El consejero delegado de Allianz, Veit Stutz. - ALLIANZ - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Allianz España, Veit Stutz, ha defendido la solidez financiera, la tarificación basada en datos y la agilidad operativa como las principales ventajas competitivas de la compañía.

En este sentido, Stutz ha precisado durante su intervención en el 'XII Foro Empresarial' de elEconomista.es que no solo son una de las aseguradoras líderes en el mundo, sino también uno de los principales gestores de activos a nivel mundial.

"No gestionamos miles de millones, gestionamos billones. Somos uno de los cinco mayores gestores de activos del mundo. Eso te aporta estabilidad financiera y también genera tranquilidad para nuestros clientes y, obviamente, hace que te sientas cómodo teniendo detrás un poder financiero como este", ha argumentado el CEO de la entidad.

Respecto a la fijación de precios, el directivo ha señalado que disponen de un gran volumen de datos sobre los usuario del que servirse para sacar mayor rendimiento a su actividad.

"Esta es una gran oportunidad para aumentar nuestra ventaja competitiva utilizando realmente los datos en beneficio de cada cliente, ajustando nuestros productos a sus necesidades específicas", ha asegurado el ejecutivo.

Por otro lado, el máximo representante de Allianz España ha hecho hincapié la nueva amenaza que suponen los ciberataques para las compañías.

Así, Stutz ha remarcado que tienen decenas de ciberataques cada día. "Es un tema que debemos poner sobre la mesa y asegurarnos de que la gente sea consciente de que va a tener impacto y relevancia", ha especificado.

UNA ASEGURADORA "INTEGRAL"

En cuanto al negocio en España, el consejero delegado ha lamentado que, pese a ser su cuatro año al frente de la firma en el país, los ciudadanos todavía ven a Allianz como una "aseguradora de automóviles". "Es uno de mis puntos débiles, todavía no he conseguido cambiar esta percepción", ha expresado el mandatario.

Asimismo, el CEO de la compañía ha reconocido que existen muchas diferencias en el sector respecto a otros países europeos, lo que dificulta la penetración por cliente.

"En España es muy baja, mientras que en otros países las personas tienen hasta seis o siete pólizas y lo perciben como un valor añadido, aquí a menudo solo tienen una o dos", ha calculado el ejecutivo.

Con todo, Stutz fija como "tareas pendientes", además de conseguir que la opinión pública la perciba como una aseguradora "integral", transmitir el "valor" del seguro.