Suiza suaviza partes de las nuevas reglas de capital, pero UBS mantiene su rechazo a la normativa

Archivo - Logo del banco suizo UBS. - Sebastian Gollnow/Dpa - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades suizas han introducido cambios en la propuesta de la Ley Bancaria y la Ordenanza de Adecuación de Capital que reducen parcialmente las exigencias de capital para los bancos, sin embargo, UBS, el mayor banco del país helvético, continúa rechazando frontalmente estas nuevas medidas y alega que afectarán gravemente a la economía suiza.

En concreto, el Gobierno suizo ha decidido prescindir de la exigencia de respaldar totalmente los activos por impuestos diferidos y permitir amortizar el software durante un periodo de tres años a partir de 2029.

De esta manera, el capital CET1 adicional exigido para UBS para cumplir con las nuevas normas se ha reducido en 4.000 millones de dólares (3.416 millones de euros), aunque la estimación sostiene que la entidad suiza tendrá que incrementar la ratio de capital hasta 20.000 millones de dólares (17.080 millones de euros)--frente a los 24.000 millones de dólares (20.496 millones de euros) calculados anteriormente--.

La propuesta de ley ya presentada en el parlamento y que iniciará el debate parlamentario próximamente busca que las entidades con riesgo sistémico del país respalden a través de la CET1 a sus filiales en el extranjero para estar más preparados ante posibles shocks, intentando evitar lo ocurrido a Credit Suisse en 2023.

Las modificaciones no han bastado para cambiar la postura del banco suizo que ha acusado al Gobierno de Suiza de difundir "información engañosa" en los últimos documentos que anunciaban los cambios en la regulación.

"UBS sigue estando en total desacuerdo con el paquete de medidas propuesto, el cual es extremo, no sigue los estándares internacionales e ignora las preocupaciones expresadas por la mayoría de los participantes en las consultas del gobierno. Si se adoptan, las medidas propuestas tendrían consecuencias de gran alcance para la economía suiza", ha indicado la entidad en un comunicado.

De hecho, ha elevado en 2.000 millones de dólares (1.708 millones de euros) el incremento estimado de su ratio de capital, fijándolo así en 22.000 millones de dólares (18.788 millones de euros), y han determinado que esta medida provocaría una mayor subestimación de la solidez del capital de UBS en comparación con sus competidores.

En cuanto a los efectos sobre la economía del país han esgrimido que varios estudios apuntan que podría reducir en 34.000 millones de francos suizos (37.018 millones de euros) el PIB de Suiza en los próximos diez años, además de caídas en la inversión, el empleo y los ingresos fiscales.

"UBS espera que el proceso de deliberación parlamentaria sobre el tratamiento propuesto para las participaciones extranjeras tenga en cuenta las inquietudes expresadas por diversos grupos de interés durante la consulta democrática", reza la nota de UBS.